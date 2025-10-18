Grad dodjeljuje božićnice, objavljeno i tko ima pravo prijave

Grad Križevci objavio je Javni poziv za ostvarivanje prava na dar za božićne blagdane (božićnicu) u 2025. godini. Pravo prijave na javni poziv imaju osobe s prebivalištem na području Grada Križevaca čija primanja isplaćena u mjesecu kolovozu 2025. ne prelaze 350,00 EUR i koje imaju jedan od sljedećih statusa: umirovljenik, korisnik zajamčene minimalne naknade, korisnik nacionalne naknade za starije osobe, nezaposleni hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, odrasle osobe s invaliditetom (koje ne ostvaruju niti jedan drugi prihod po bilo kojoj osnovi) ili odrasli korisnici inkluzivnog dodatka.

Dar za božićne (božićnica) povećan je i ove godine iznosi 50,00 eura, čime će Grad Križevci ove godine za isplatu božićnica osigurati 60% više sredstava u Proračunu u odnosu na prošlu godinu.

Javni poziv otvoren je od 14. listopada do 14. studenoga 2025. godine. Prijave se podnose isključivo na propisanom obrascu s traženim prilozima te se dostavljaju u Pisarnicu Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Velika vijećnica/1.kat svakim radnim danom od 08:00 do 13:00 sati ili na e-mail adresu drustvene@krizevci.hr. Više detalja oko Javnog poziva nalazi se na stranici www.krizevci.hr ili se može dobiti na broj telefona 048 628 927.