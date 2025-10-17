U razmaku od 15 minuta, policija uhitila dvojicu vozača u Gornjoj Rijeci

U četvrtak, 16. listopada u 14:40 u mjestu Gornja Rijeka, policijski službenici su u nadzoru cestovnog prometa zaustavili traktor križevačke registarske oznake, kojim je upravljao 72-godišnji ponavljač prometnih prekršaja.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja pod utjecajem alkohola od 1,82 promila za vrijeme dok mu je vozačka dozvola istekla.



Vozač je uhićen te je danas, 17. listopada uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da ga se kazni kaznom zatvora od 30 dana, novčanom kaznom od 160 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima F kategorije šest mjeseci doveden pred nadležni prekršajni sud.



U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.



Također, istog dana u 14:55 u mjestu Gornja Rijeka, u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici su zaustavili moped, kojim je upravljao 62-godišnji ponavljač prometnih prekršaja, a koji tijekom vožnje na glavi nije nosio propisanu zaštitnu kacigu.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja neregistriranim i neosiguranim mopedom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta radi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova i pod utjecajem alkohola od 0,53 promila.



Nadalje, zbog počinjenih istovrsnih prekršaja, od vozača je privremeno oduzet moped kojim je upravljao te je o tome obaviješten nadležni prekršajni sud.



Vozač je uhićen te je danas, 17. listopada uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da ga se kazni kaznom zatvora od 30 dana, novčanom kaznom od 1.710 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima AM kategorije devet mjeseci doveden pred nadležni prekršajni sud.



U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama i privremeno oduzetom mopedu donijeti naknadno.