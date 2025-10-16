Počeo Mjesec hrvatske knjige, pripremljen bogat program u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

Gradska knjižnica Franjo Marković objavila je program događanja u knjižnici u ovogodišnjem Mjesecu hrvatske knjige, koji se održava od 15. listopada do 15. studenoga 2025.

Uz redovite akcije organiziranih posjeta polaznika križevačkih vrtića i škola i besplatan upis učenika prvih razreda osnovnih i srednjih škola, kroz projekt obilježavanja 180 godina od rođenja Franje Markovića pripremaju i dvije tematske književne večeri. Ovogodišnji Mjesec hrvatske knjige posvećen je knjižničarima i održava se pod sloganom Odabrali knjižničari.

Ulaz na sva događanja Mjeseca hrvatske knjige u knjižnici je besplatan.

“Za redovite najave pojedinih događanja u knjižnici te eventualne (nepredviđene) promjene u programu obavezno pratite mrežne stranice Knjižnice te stranice društvenih mreža Knjižnice, obavijesti u aplikaciji Gradska knjižnica Križevci te obavijesti u javnim medijima. Za dolazak većih grupa na neko od događanja obavezan je dogovor/najava najmanje 2 dana ranije na maja@knjiznica-krizevci.hr ili martina.majdak@knjiznica-krizevci.hr”, poručuju iz knjižnice.

Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizator Knjižnice grada Zagreba.