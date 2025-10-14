Po ulaznice za Pipse u KKC Pixel

Kao što smo najavili prije nešto više od dva tjedna, 25. listopada se na koprivnički stage vraćaju dobri znanci, zagrebački rock sastav Pips Chips&Videoclips. Nedavno je u prodaju pušteno 200 ulaznica, što je ujedno i maksimalni broj posjetitelja FUNK-a.

Postoji posebnost nastupa takvih bendova u manjim prostorima, stoga ne bi bilo dobro propustiti ovaj koncert zagrepčana pred podravskom publikom. Ulaznice su u prodaji u fizičkom obliku, mogu se kupiti u KKC Pixel, na adresi Trg mladosti 18, Koprivnica. U pretprodaji cijena ulaznice iznosi 12 €, dok će na dan koncerta koštati 15 €.

Vidimo se u FUNK-u na Pipsima!