Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1522

Prof. Željko Ivezić u Varaždinu 10. rujna 2025. (foto Andrej Dundović)

U Temi Krugova slušamo diskusiju posjetitelja s profesorom Željkom Ivezićem s Univerziteta Washington u Seattleu i voditeljem Opservatorija Vera Rubin u Čileu nakon njegovoga predavanja o početku desetgodišnjeg snimanja neba najboljom kamerom na svijetu integriranom u teleskop koje je održao na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu 10. rujna, u organizaciji Astronomskog društva Varaždin. Time završavamo ovaj susret s prof. Ivezićem za ovu godinu.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Nešto je u zraku: Zapisi o dvjema Aidama i o patku letaču Petra Svetine i Petre Preželj, u zavičajnoj zbirci Kalnik: Časopis Planinarskog društva Kalnik: Godište 1 / br. 1/2024, na odjelu beletristike Usta puna mora Jurice Pavičića, a na stručno-znanstvenom odjelu Sedam velikih religija Annie Besant.



Na današnji datum rođeni su Tito Strozzi, Éamon de Valera, Dwight D. Eisenhower, E. E. Cummings, Ivo Kozarčanin, Roger Moore, otvoreno je zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište, odigrala se bitka kod Hastingsa, Martin Luther King Jr. proglašen je Nobelovcem za mir, a Felix Baumgartner skočio je padobranom iz balona u stratosferi. Umrli su Errol Flynn, Benoit Mandelbrot, Milena Dravić, Erwin Rommel i Bing Crosby.



U Vijestima Krugova govorimo o poštanskoj marki posvećenoj HNK-u u Zagrebu, o nagradi Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, o Mjesecu hrvatske knjige, te o Nobelovcima za fiziku. Najavljujemo koncert u križevačkoj katedrali.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo otkriće crvenog superdiva neposredno prije eksplozije, snimku kometa 3I/ATLAS u prolazu pored Marsa, iščekivanje da ugledamo komet C/2025 A6 (Lemmon), te pripremu za let prema Marsu dvije letjelice istom raketom.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Friederike Sophie Wilhelmine, Frantiseka Xaviera Brixija, Alexandera von Zemlinskog, Antonína Dvořáka, Leonarda Bersteina, Paula McCartneya, Cliffa Richarda, Little Richarda, Davida Bowieja, te grupa Them, Jethro Tull i Creedence Clearwater Revival.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1522 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 14. listopada od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.

Live stream: Radio Križevci