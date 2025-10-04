Danas Međunarodna noć promatranja Mjeseca

Večeras će Mjesec otprilike ovako izgledati

Svake godine jedne se subote u listopadu proglašava Međunarodna noć promatranja Mjeseca, a odabire se subota u kojoj se Mjesec može promatrati čim se smrači, pa do rana jutra. Ove godine to je danas, 4. listopada. Astronomsko društvo Perzeidi otvorit će vrata križevačke zvjezdarnice u 20 sati, pa će svi zainteresirani moći promatrati ne samo Mjesec, već i Saturn, naravno, u slučaju da nam se posreći bar djelomično vedro nebo baš na onom dijelu neba, na jugoistoku, gdje očekujemo i Mjesec i Saturn. Dobro došli na promatranje koje traje od 20 do 21 sat.