[FOTO] Igor Galaš opet predstavljao Hrvatsku, Križevce i KUD Prigorje

Križevački modni dizajner Igor Galaš predstavio je Hrvatsku, Križevce, KUD Prigorje te svečanu nošnju i svadbenu frizuru na manifestaciji Etno frizura svijeta, koju je Kulturni centar “Gatalinka” organizirao u sklopu Vinkovačkih jeseni. Manifestacija je dio projekta istraživanja tradicijskih frizura iz raznih dijelova svijeta i sudjelovali su predstavnici iz deset zemalja. Galaš je prikazao kako se opremala mlada nakon skidanja vijenca i šlajera u ponoć. Nošnju kakvu su nekad nosile mlade udane žene, za izložbu mu je posudio KUD Prigorje, a njihov Ivan Vinković ga je podučio o običajima i dijelovima te svečane odore i frizure.

“Sneja je odjevena u svečanu nošnju, a na glavi ima svadbenu frizuru na kuvaček, odnosno prednji, čeoni dio kose je raspoređen u pramenove i zaglađen svinjskom mašću, namotan na kuhaču, odnosno drvenu dršku kuhače i tako je slagan pramen do pramena“, objašnjava Galaš. Ništa manje zahtjevno nije ukrašavanje stražnje strane frizure, dodaje. Straga je povezana poculica, ukrašeno i izvezeno platno koje se stavlja preko drvenog kolobara omotanog pletenicama kose.

“Puno smo se naradili svi na tome i drago mi je da sam i na tom polju uspio dati sve od sebe da s vrhunskim frizerima budem dio takve priče. Ponosan sam što me gospođa Blanka Žakula pozvala da uđem u njihov tim na tako posebnom projektu“, kaže Galaš, majstor s iglom za štrikanje i šivaćom mašinom čije su kreacije osvojile mnoge nagrade na svjetskim natjecanjima, a sad je uspješan i s frizurama. Osim ovoga, sudjelovao je i na izložbi Ogledalo, također u Vinkovcima, gdje je na jednome mjestu predstavljeno više od 50 tradicijskih frizura iz cijele Hrvatske. Kako se iz sasvim drugog kreativnog okruženja u kojem je vrlo uspješan, uspio snaći s kosom, pletenicama i frizurama, pitamo.

“Uspio sam uz sve seminare, folkloriste i mentorstvo Maria Treščeca. Nakon pobjede na ovogodišnjoj Etno frizuri Hrvatske, ovo je bilo baš lijepo zaokruženo poglavlje petogodišnjeg truda i rada cijelog tima gospođe Blanke Žakula. Dali smo maksimum od sebe“, kaže Igor. Kako ne bi ostao samo u frizurama, dobio je priliku, kaže da je to čast, od sljedeće godine voditi projekt Etno kreacije Hrvatske na kojoj za svoje kolekcije osvaja nagrade već više od deset godina.