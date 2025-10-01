Sabotaža u Radićevoj?

Zasad nepoznati počinitelj ili više njih prerezali su noćas kabele na rasvjetnim stupovima u Ulici Stjepana Radića, čije uređenje je pri kraju i još se radi samo na postavljanju nove javne rasvjete. Umjesto da se posao privede kraju, na teren je sada pozvana policija jer je, kako se čini, riječ o namjernom uništavanju javne imovine. Nove stupove radnici su postavili jučer, a na njih osam kabeli su već prerezani.

“To je napravio netko tko zna što radi. Kabeli su prerezani tako da ih sad ne možemo spojiti spojnicom. Morat će se zamijeniti cijeli kabel unutar stupa“, rekli su nam radnici. Objašnjavaju kako je počiniteljima za ove aktivnosti trebao i alat, a nije riječ o krađi jer su prerezane kabele ostavili uz stupove.

Izvođač svih radova u ulici je tvrtka Gradkom i nakon vodovoda i odvodnje, ceste i parkirnih mjesta, nova javna rasvjeta trebala je biti zadnje što se radi u sklopu tog projekta. Budući da gradilište još nije završeno i predano investitoru, ovaj nepotreban trošak popravka pada na izvođača.

Kome je u interesu izazvati nepotreban trošak gradskoj tvrtki i otezanje radova, utvrdit će policija.