Prekidi govornika, dovikivanja i stanke – novo normalno na sjednicama Gradskog vijeća

U najmanju ruku, na dosad neuobičajen način počela je 4. sjednica Gradskoga vijeća u utorak navečer u Velikoj gradskoj vijećnici. Pitanja su imali svi gradski vijećnici, osim predsjednika Vijeća, pa su se svi upisali među govornike već na početku mandata, što u prošlim sazivima nekima nije pošlo za rukom ni u četiri godine. Vijećnike je zanimalo hoće li poskupjeti komunalne usluge, tražili su postavljanje stupića na nogostupe gdje se parkiraju auti i usporivače prometa u Ulici Matije Gupca, pitali su kad će napokon završiti radovi na istočnoj strani Ulice branitelja Hrvatske te je li gradski proračun u plusu ili u minusu. Aktivnost gradskih vijećnika, koja je za svaku pohvalu, zasjenila je nekultura, prekidanje govornika i dovikivanje iz klupa vijećnika Mladena Kešera, Marka Katanovića i Marka Mamule. Stanku je tražio Kešer, nakon što predsjednik Gradskog vijeća Ivan Majdak nije dao riječ Željku Picigu uz objašnjenje da on nije gradski vijećnik niti je tvrtka koju vodi na dnevnome redu.

“Na početku sjednice smo usvojili dnevni red i dužni smo raditi po njemu. U aktualnom satu nije postavljeno niti jedno pitanje zbog kojeg bi gradonačelnik pozvao gospodina Piciga da vijećnicima ponudi svoj odgovor. Neću dopustiti da se radi cirkus od ovog Gradskog vijeća“, rekao je Majdak.

Uz izvješća gradskih ustanova i zajednica, prihvaćena su sva osim izvješća za Dječji vrtić Križevci, na dnevnom redu je bio izvještaj o izvršenju proračuna u prvih šest mjeseci. Vijećnik Hrvoje Seleš tražio je skidanje te točke smatrajući da izvještaj nije dobro napravljen i da je u njega trebalo uvrstiti višak od 2.4 milijuna eura iz prošle godine. Isto je tražio i Marko Katanović.

Gradonačelnik Tomislav Katanović nije odstupao od namjere da se o izvještaju glasa. “Ne smijemo se igrati s time. Jasno je da su prihodi napuhani, a potpisani ugovori došli su na naplatu poslije 30. lipnja. Zbog rješavanja tog minusa i mi moramo odustati od nekih projekata koje smo najavljivali u kampanji“, rekao je. Povući dokument nije pristao ni pročelnik Masnec.

“Ja iza ovog dokumenta stojim! Stručnjaci za proračun su ljudi koji ne poznaju proračunsko računovodstvo. U rezultate ne ulazim, ali metodologija je u skladu s propisima. Pozovimo Ministarstvo financija pa neka provjeri“, rekao je pročelnik za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Darko Masnec. Prema izvješću, ostvaren je manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima od gotovo 2.3 milijuna eura. Masnec je jasno rekao kako je ovogodišnji proračun planiran nerealno i zato su rezultati takvi.

“Ukupni rezultat poslovanja u prvih šest mjeseci je minus i nastavlja se trend tog povećanja jer se prihodi i rashodi nisu planirali realno. Porezni prihodi su planirani na gotovo 18 milijuna eura, a ostvareno je u prvih šest mjeseci 5.6 milijuna eura ili 31 posto. Prihodi od imovine planirani su na 1.7 milijuna eura, a ostvareno je 27 tisuća. Prihodi od prodaje neproizvodne imovine planirani na tri milijuna eura, a realizirani su na 30 tisuća eura. Kad bi prodali cijelu poduzetničku zonu, dobili bismo jedva pola od toga. Na takvim nestvarno visokim prihodima planirani su i rashodi i to je prema Zakonu o proračunu i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti prekršaj“, rekao je Masnec. Izvještaj o izvršenju proračuna nije skinut i prihvaćen je s osam glasova, dok vijećnici nisu usvojili izvještaj gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja.