Kaj je bilo – novo štivo u knjižnici

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL: KAJ JE BILO / Tihomir Ponoš

Knjiga Kaj je bilo zagrebačkog novinara i publicista Tihomira Ponoša svojevrsni je povijesni leksikon. Njezina je arhitektura kalendar, a sadržaj čine povijesni događaji koji su se zbili svakog pojedinog dana u godini. No Ponoš se u Kaj je bilo ne bavi poviješću koja se uvriježeno smatra velikom i važnom. U knjizi se ne sukobljavaju vojske, ne pregovaraju političari i diplomati, ne pomiču se državne granice, u njoj nema prevrata, državnih udara, revolucija ni parlamentarnih rasprava. Doduše, katkad se spominju, ali tek kao pozadinski šum, kao pozornica na kojoj se zbiva nešto neusporedivo važnije za svakodnevicu, za sudbinu svakog pojedinca i čovječanstvo u cjelini.

Kaj je bilo otkriva nam kako je nastao plišani medvjedić, kako je unaprijeđena proizvodnja šampanjca i pamuka, govori o otkriću penicilina, streptomicina i inzulina, o prvoj transplantaciji, nastanku margarina, slavljenu Božića, zaboravljenim požarima i poplavama, o izumu bakelita, pisaćeg stroja i vješalice, o ženskom nogometu, društvenoj važnosti sporta, ali zadire i u ono što se uobičajeno smatra “velikom” poviješću kada se posvećuje emancipaciji žena, crnaca i homoseksualaca. Toplo i pristupačno, s dozom humora, autor ovom knjigom prebacuje fokus s apstraktnog i grandioznog na konkretno i svakidašnje.



BELETRISTIKA: TUŽNI TIGAR / Neige Sinno

˝Tužni tigar˝ potresna je autobiografska priča o nasilju, šutnji i moći književnosti da iznese neizrecivo. Neige Sinno bez zadrške progovara o zlostavljanju koje je doživjela u djetinjstvu, ali njezin tekst nadilazi osobnu ispovijest – on postaje minuciozna analiza trauma koje se prenose kroz generacije, društvenih mehanizama koji omogućuju takva zlodjela kao i snage jezika da ponovno uspostavi kontrolu nad vlastitom pričom.

Kroz precizan, ali lirski stil, Sinno nas suočava s pitanjima o prirodi zla, moći narativa i otpornosti ljudskog duha. Bez patetike, ali s bolnom iskrenošću, istražuje mrežu laži, šutnje i društvene ravnodušnosti koja okružuje nasilje, te načina kako se žrtve s njime nose – ili ne uspijevaju nositi.

Roman koji ne ostavlja prostora ravnodušnosti, ˝Tužni tigar˝ istodobno je bolan i nezaobilazan. Inspiriran pjesmom ˝The Tyger˝ Williama Blakea, izazvao je široke društvene rasprave, osvojio brojne nagrade i postao obavezno štivo za sve koji žele razumjeti duboke traume i proces iscjeljenja kroz književnost.



DJEČJI ODJEL: TOMISLAV I ADRIANA / Hrvoje Hitrec

Tomislav i Adriana proza je u prepletu bajke i povijesti. Zbivanja se odvijaju u vrijeme kada je Hrvatskom kneževinom vladao Muncimir, čija je želja bila da se njegov sin Tomislav oženi franačkom princezom. Sudbina je htjela drukčije, Tomislav se zaljubio u skromnu djevojku, a svi napori Muncimirovi da spriječi tu vezu padaju u vodu.

Očev pokušaj da kroz spletke ukloni Adrianu iz Tomislavova života izaziva buran sukob generacija, sve dok Muncimir ne shvati da ne može spriječiti ono što je unaprijed “zapisano u zvijezdama”. Radnja je smještena na povijesnim lokacijama Dalmacije – u Splitu, Zadru i na dvoru u Bijaćima podno Kozjaka te pruža autentičan pogled na tadašnje običaje, svakodnevicu i političke odnose.



POLICA STRIPOVI: VJERSKA TRILOGIJA

Radnja triju stripova ˝Vjerske trilogije˝ smještena je u tri zabačena dijela svijeta. Strah, samoća, prezir i preživljavanje ocrtavaju obrise triju priča na razmeđu sna i nesmiljene jave. U zaleđenim predjelima Kanade pratimo put Jesuita Joea, meleza vrlo specifičnog morala, čije su pustolovine, u Prattovom prepoznatljivom vizualnom stilu, ispričane gestama, pogledima i s vrlo malo riječi.

U pripovijesti ˝Čovjek iz Sertaa˝ krećemo se brazilskim nizinama koje čine kulisu za priču o smrti i ljubavi u ratu iz kojeg nitko neće izaći kao pobjednik. Ili će možda, negdje daleko, svi biti pobjednici. Preko oceana dolazimo do Afrike, gdje zagušujuća pustinjska vrućina izlazi iz stranica i priviđenja vojnika u raljama vlastitog ludila, u potrazi za rajem koji više nikad neće postojati. Nastale u čarobnom periodu stvaralaštva Huga Pratta, ove tri pripovijesti ustvari čine jednu jedinstvenu priču. Izmještajući radnju od tihih kanadskih snjegova, preko šuštavog ozračja Brazila pa sve do varljivih pijesaka somalijske pustinje, Pratt je stvorio ono što je sam nazvao Vjerskom trilogijom. Mračna vještina tarota, slijepa i nemilosrdna vjera koja je plod nedavnog preobraćenja te grozničav misterij plemenskih vradžbina osvajaju živote triju muškaraca i razornom ih snagom izokreću, propitujući smisao tih života.