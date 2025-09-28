Pips, Chips & Videoclips u FUNK-u krajem listopada

Nakon prošlogodišnjeg nastupa na RockLive festivalu, u Koprivnicu se vraća legendarni zagrebački sastav Pips, Chips & Videoclips. Koncertom u prostoru Foruma udruga nezavisne kulture (FUNK) na dobro poznatoj adresi – Trg dr. Žarka Dolinara 16, Pipsi će svojim povratkom razveseliti koprivničku publiku.

Ripper i Pipsi nastupili su u Koprivnici već nekoliko puta, a posljednji koncert u FUNK-u, na proljeće 2022. godine bio je rasprodan. I ovaj put, organizatori najavljuju kako će zbog ograničenog kapaciteta prostora, broj karata u prodaji biti ograničen na 200. U pretprodaji će koštati 12 eura, dok će cijena ulaznice na dan koncerta biti 15 eura, ukoliko ih ostane.

Pips Chips & Videoclips je bend koji nudi odlično koncertno iskustvo, njihove legendarne numere i danas se vrte na brojnim frekvencijama, zaslužni su za najbolju neslužbenu himnu u povijesti nekog nogometnog kluba (i navijačke skupine), a nije potrebno objašnjavati kakva su sila bili u svoje vrijeme. Kao dokaz tome, autor prilaže videozapis nastupa na festivalu Zagreb Gori (1996. godine), kada je prva gitara Pipsa bio izvrsni Alen Kraljić Kralja, a Davorin Bogović redovni suradnik prokletih kraljeva Zapruđa i Utrina.

Koncert će se održati 25. listopada, a karte će uskoro biti puštene u prodaju. Kako je bilo na Pipsima u FUNK-u 2022. godine pogledajte u galeriji ispod, kroz objektiv Bojana Koštića.