Što donosi COSMIC u novoj školskoj godini?

S početkom nove školske godine 2025/26. projekt COSMIC donosi cijeli spektar različitih obrazovnih i znanstveno-popularnih programa u Križevcima i Zagrebu! Od vrlo posjećene Male škole astronomije, preko Osnova programiranja, Uvoda u digitalno stvaralaštvo i promatranja nebeskih fenomena, pa sve do novih programa poput “Kozmosa za mlade” i Istraživanja prirode.

Većina programa namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola, dok će “3D pričaonica” od listopada zainteresirati i predškolce. Projekt objedinjuje prirodoslovna, tehnička i umjetnička područja te filozofiju, pa svatko može pronaći nešto za sebe – bilo da je spretan s rukama te može prikazati maštovitost svojih zamišljenih svjetova, ili zainteresiran za tajne noćnog neba ili prirode, voli postavljati i tražiti odgovore na “teška pitanja” o kojima čovječanstvo promišlja već tisućama godina, želi istražiti svijet tehnike i tehnologije… Cilj je kroz ove aktivnosti djecu i mlade motivirati za područja koja su možda u redovnom obrazovanju na glasu kao “teška”, ali “teško” ili “lako” stvar je samo motivacije i načina predstavljanja. Kad se jednom izgubi neopravdani strah od novoga, ta područja postaju fascinantna, proširuju vidike i često prate one „zavedene” cijeloga života – pružajući ne samo inspiraciju za nove ideje nego i vrijedan skup vještina primjenjivih u svakodnevici.

Programe provode znanstvenici, stručnjaci te učitelji i nastavnici s bogatim iskustvom u provedbi izvannastavnih i izvanškolskih programa u prirodoslovnim i tehničkim područjima, a na ovom projektu su se okupili kako bi osmislili i ponudili inovativne izvaninstitucionalne obrazovne kurikulume, po čemu projekt i nosi naziv “COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula“.

Svi su programi besplatni, održavaju se tijekom nastavne godine u pravilu jednom tjedno u križevačkoj i zagrebačkoj zvjezdarnici. Međutim, zbog ograničenog broja mjesta za većinu su obavezne prijave putem web sjedišta projekta: https://cosmic.kozmoloski-centar.hr/programi gdje se mogu naći i sve ostale informacije o projektu, ponuđenim programima i terminima aktivnosti (u nastavku i kalendar javnih aktivnosti za rujan 2025. godine).

“COSMIC” predvodi Astronomsko društvo Perzeidi u suradnji sa školama, Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, drugim organizacijama civilnog društva posvećenima znanosti i obrazovanju te Gradskom knjižnicom “Franjo Marković” Križevci i Gradom Križevcima. Projekt COSMIC (SF.2.4.06.04.0129) traje tri godine te ga u iznosu od 299.541,71 eura sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.