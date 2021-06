Igor Frbežar novi predsjednik Gradskog vijeća, Katanović odbio ponuđeno mjesto potpredsjednika

Upravo je u tijeku konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca. Novi je predsjednik Igor Frbežar s 14 glasova za, dok su protiv glasali vijećnici HDS-a te Ivan Majdak i Marijana Šatrak. Za Frbežara su glasali vijećnici s liste Marija Rajna, kao i vijećnici HDZ-a i SDP-a.

Rajnova lista je za potpredsjednika predložila Marka Katanovića, no on je to odbio uz obrazloženje da imenovanju na tu funkciju nije prethodila nikakva konzultacija. Nakon toga je određena stanka od 10 minuta.

Podsjetimo, nakon lanjskih promjena Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, križevačko Gradsko vijeće u novom sazivu ima 19 vijećnika. Njih osam je s kandidacijske liste Marija Rajna, po tri imaju SDP, HDZ i HDS, dok su s kandidacijske liste Ivana Majdaka u vijeće ušla dva vijećnika.