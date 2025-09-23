Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1519

Prof. Željko Ivezić u Varaždinu 10. rujna 2025. (foto Andrej Dundović)

U Temi Krugova slušamo drugih petnaestak minuta predavanja prof. Željka Ivezića s Opservatorija Vera Rubin u Čileu o početku snimanja neba najboljom kamerom na svijetu koje je održao na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu 10. rujna, u organizaciji Astronomskog društva Varaždin. Čut ćemo zbog kojih je sve razloga izgrađena ova zvjezdarnica.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Tomislav i Adriana Hrvoja Hitreca i Radovana Domagoja Devlića, na polici stripova Vjerska trilogija Huga Pratta i Anne Frognier, na odjelu beletristike Tužni tigar Neige Sinno, a na stručno-znanstvenom odjelu Kaj je bilo Tihomira Ponoša. U knjižnici se navečer poslije emisije otvara izložba.



Na današnji datum rođeni su Euripid, August, Kublai Khan, Hippolyte Fizeau, Mickey Rooney, Walter Lippmann i Dubravka Vrgoč, osnovani su Sveučilište u Zagrebu i Nintendo, prestala je voziti posljednja parna lokomotiva u Hrvatskoj, umrli su Prosper Mérimée, Sigmund Freud, Pablo Neruda, Tibor Sekelj, Francois Mansart i Ratko Zvrko.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi Arheologija i popularna kultura, o Muzeju putovanja, o izložbi ulične umjetnosti “Lens, Pens & Cans”, o osmom Festivalu mladog teatra, te najavljujemo koncert u Križevcima u sklopu 55. Varaždinskih baroknih večeri.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo rudarenje asteroida, misuju Artemis 2, proteklu pomrčinu Sunca, opoziciju Saturna i Neptuna, početak astronomske jeseni, lansiranje SpaceX-a te fotografiju egzoplaneta.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Giovannija Marije Bononcinija, Vincenza Bellinija, Johna Coltranea, Malcolma Arnolda, Brucea Springsteena, Davida Gilmoura, Raya Charlesa te grupa Santana, The Allman Brothers Band i Stranglers.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1519 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 23. rujna od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream