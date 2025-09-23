Izložba Dubravke Rogožar od danas u knjižnici

U Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” večeras se, u utorak 23. rujna, otvara izložba Dubravke Rogožar. Na otvorenju će govoriti Zoran Homen, a u programu sudjeluje i glazbenica Ivana Matuna. Izložba ostaje otvorena do 14. listopada 2025. i moći će se razgledati u radno vrijeme knjižnice.

Dubravka Rogožar je prava, uz posao, razne edukacije i cjeloživotno učenje, uživa i u očuvanju starina. Skuplja ručne radove i druge starine, a posebno je raduje izrađivanje vrbovečke poculice. Strast za slikarstvom prati je još od školskih dana. Tu ljubav odlučuje istražiti 2014. godine pa upisuje školu crtanja i slikanja Likovnog kluba Paleta. U tajne majstora kista upućuje ju slikar i mentor Ivan Lovreković.

Ovo je Dubravkina četvrta samostalna izložba. Prve su dvije bile u Vrbovcu, u Pučkom otvorenom učilištu 2019. godine, i u Narodnoj knjižnici Vrbovec 2024., te u Općini Gradec. Do sada je izlagala i na više skupnih izložbi – u Otočcu, Dubravi, Đurđevcu, Križevcima – te je sudjelovala na humanitarnim likovnim kolonijama. Njezine slike ukrašavaju i dva zbornika kajkavske poezije, a jedna je mjesto našla i u knjizi poezije Vrbovčanke Marije Petrek. Dubravka je danas aktivna u raznim segmentima društva, volontira, članica je raznih udruga i društava.