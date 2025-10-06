“Ukrcajte se” za vikend na 14. Pinklecfest u Križevcima

Četrnaestu godinu zaredom križevačka publika i gosti imaju priliku tijekom jednog vikenda prohladnog listopada ugrijati srca, motivirati mozak i pokrenuti tijelo sudjelujući na Pinklecfestu, inspirativnom višemedijskom festivalu o putovanjima, avanturizmu, odlasku i dolasku, skitnjama i lutanjima, migracijama i ponovnom povratku. Festival se održava od petka do nedjelje, 10.-12. listopada 2025. u organizaciji križevačke Udruge P.O.I.N.T. i Planinarskog društva Kalnik Križevci na lokacijama u Križevcima i Kalniku.

Pinklecfest – kako su ga inicijatori i organizatori nazvali po kajkavskoj riječi pinklec, što označava naramak ili zavežljaj potrepština – u središnjem vikendu listopada publici nudi besplatan program ispunjen višemedijskim predavanjima, putopisnim prezentacijama i planinarskim pohodom na obližnju planinu Kalnik, što se u dosadašnjim izdanjima festivala, zahvaljujući sunčanim jesenskim danima i kvalitetnoj organizaciji lokalnih planinara, pokazalo kao pun pogodak.

14. izdanje Pinklecfesta zainteresiranima će približiti Cipar, Gvatemalu, Siriju i Afganistan dojmljivim prezentacijama Andrije Pompera, Ivane Kulko i Ivana Mušleka u petak od 19:30 sati u višemedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković”, dok će subota od 19 sati u obližnjem Kozmološkom centru, u sklopu kojeg se nalazi i križevačka zvjezdarnica, predstaviti fotografsku izložbu Zrinke Zagorec s proputovanja Ekvadorom, Kenijom, Tanzanijom, Indijom i Norveškom.

Nedjelja je rezervirana za planinarski pohod na relaciji Križevci-Kalnik pod nazivom “Put kalničkih kleti”, koji kreće sa Strossmayerovog trga u Križevcima u 10 sati. Trasa pohoda vodi kroz grad, šume, livade, polja i vinograde do Kalnika, a duljina trase okvirno je 18 kilometara. U Planinarskom domu Kalnik od 16 sati održat će se još dvije prezentacije: “Uspon na najviši vrh Bornea i Malezije” Štefice i Dalibora Wolfa te “Putuj pametno, živi slobodno” Patricije Lacković.

Po uzoru na vršnjački Hrvatski putnički festival (Croatian Travel Festival) koji se održava u kasno proljeće, ovaj je križevački kulturno-avanturistički festival posvećen putovanjima smješten u listopad kako bi u jesenskom periodu u središnjem dijelu Hrvatske okupio zaljubljenike svih uzrasta u vožnje, letove, plovidbe i pješačenja te postao mjestom njihovog zajedničkog druženja, razmjene iskustava i zabave.

Donatori 14. Pinklecfesta su Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija, a sponzori Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci i Planinarski dom Kalnik.