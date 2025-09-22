Obilaznica do Kloštra Vojakovačkog trebala bi biti gotova do veljače 2026.

Hrvatske ceste dižu kredit od ukupno 213 milijuna eura za projekte i planove u 2025., a od toga je 14.9 milijuna namijenjeno za brzu cestu Vrbovec – Križevci – Koprivnica – Gola. Suglasnost za kreditno zaduženje dala je Vlada RH na sjednici prošli tjedan, a HC će se zadužiti kod Erste&Steiermärkische banke, Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatske poštanske banke (HPB), OTP banke, Privredne banke Zagreb (PBZ), Raiffeisen banke i Zagrebačke banke, izvijestio je na sjednici potpredsjednik Vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Dobivenim sredstvima od kredita planiraju se podmiriti obveze za četiri kredita Europske investicijske banke (EIB), kredit Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD), kredit HBOR-a kao i domaći klupski krediti u iznosu od 37 milijuna eura. Ostatkom iznosa od 162.7 milijuna eura kane se podmiriti obveze za realizaciju aktualnih projekata, a među njima je brza cesta Vrbovec – Križevci – Koprivnica – Gola “teška” 14.9 milijuna eura te dionica Farkaševac – Bjelovar vrijednosti 17.1 milijun eura.

Radovi na 7.5 kilometara dugoj dionici od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog počeli su 2023. te bi trebali biti završeni u ugovornom roku u veljači 2026. godine. Križevčani to s nestrpljenjem očekuju, pogotovo stanari Gundulićeve ulice koja je izrazito opterećena teretnim prometom koji više ne bi trebao prolaziti kroz grad.