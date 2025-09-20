Javnom akcijom obilježili Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom obilježavanja 22. rujna, Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama udruga “HERA“ suradnji s Policijskom postajom Križevci te Centrom za socijalnu skrb Križevci jučer je na Nemčićevom trgu upozorila javnost na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Cilj ove akcije je senzibiliziranje društva na problematiku nasilja nad ženama te slanje jasne poruke da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kakvom obliku. Predsjednica Udruge HERA Marina Švagelj Jažić naglasila je kako problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna već o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije, koje bi se time trebale intenzivno baviti, potaknuti na međusobnu suradnju i aktivnost.

Građani su mogli dobit informacije o načinu prijave nasilja u obitelji, gdje i kome se žrtve mogu obratiti za savjet i podršku te su podijeljeni letci i edukativni materijali. Uz brojne građane, akciju su podržali i gradonačelnik Tomislav Katanović te gradski vijećnik Matej Bunta, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci Antonija Pukec te predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije Đurđica Trbus.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u spomen na 22. rujan 1999. kad je tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i njezinu odvjetnicu Hajru Prohić, a sudsku zapisničarku Stanku Cvetković teško ranio.

Javna akcija održala se u sklopu projekta Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grad Križevci.