Adrenalinska utrka Maslačcima za rođendan

Off Road Haganj za vikend organizira humanitarnu off road utrku s koje će prihod od kotizacija darovati udruzi Maslačak povodom 35. rođendana. Natjecanje se održava u subotu i nedjelju, 20. i 21. rujna na novom poligonu u Žabnici. U subotu je okupljanje vozila od 8 do 12 sati, start šumske vožnje najavljen je za 13 sati, a večera uz živu glazbu od 18 sati. Natjecanje se nastavlja u nedjelju od 10:30 kad je start poligonske vožnje.

Ovo je treća humanitarna utrka koju organizira Off Road Haganj i sredstva su ovaj put namijenjena Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Maslačak“. Obećaju da će događaj biti nezaboravan za sve ljubitelje sporta, motornih off road vozila te cross motora i quadova, a za najmlađe (i starije posjetitelje) pripremili su iznenađenja.