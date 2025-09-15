Nova izložba u Likovnoj galeriji – O prirodi ili traženju utočišta

Likovna galerija Gradskog muzeja Križevci sutra, u utorak 16. rujna, otvara izložbu autorice i kustosice Ive Körbler O prirodi ili traženju utočišta. Svoje radove inspirirane prirodom izlažu: Natalia Borčić Peuc, Sebastijan Dračić, Ariana Herceg, Bane Milenković, Goranka Težak, Mirjana Vajdić, Matko Vekić, Nataša Vuković.

Motivi prirode i vegetacije s minimalnim naznakama tragova ljudske civilizacije posljednjih su desetak godina zanimljivi istaknutim hrvatskim slikarima i slikaricama srednje, mlađe i mlade generacije, navodi u predgovoru katalogu izložbe Iva Körbler.

“Nakon perioda oko prijelaza u novo tisućljeće, gdje je još postojala fascinacija tzv. urbanom džunglom, tehnološkim pomakom prema digitalnoj eri, motivima nebodera ili metropola, zamjetan se broj umjetnika naglo vratio prirodi. Razlozi za to nisu beznačajni i zanemarivi. Čovjek svojim djelovanjem razara biljna i životinjska kraljevstva na Zemlji, i umjetnici su među prvima u društvu koji to senzibilno zapažaju i prepoznaju“, navodi Körbler. Idiličan svijet kakvog poznajemo, dodaje, neupitno je slomljen, dezintegriran i razbijen u tisuće komada, no moramo vjerovati kako se pojavljuje i sastavlja neka bolja paralelna dimenzija stvarnosti. Umjetnici se okreću prirodi na više razina, objašnjava autorica izložbe, i kod nekih će se to reflektirati kao bijeg od ljudskog društva koje nas energetski troši, umara i iscrpljuje.

“Kod drugih će motivi prirode signalizirati činjenicu kako će nakon neke moguće kataklizme na Zemlji koju je izazvao čovjek, jedino opstati biljne i poneke životinjske vrste jer digitalni totalitarizam i opasnosti koje predstavlja umjetna inteligencija ne idu u dobrom smjeru, s ratovima pred vratima“, objašnjava kustosica.

Izložba se može razgledati radnim danom od 10 – 13 sati i od 18 – 20 sati, te subotom od 10 – 12 sati do 10. listopada. Realizirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca. Ulazak je slobodan.