[FOTO] Dobrovoljni vatrogasci Velikog Potočeca – simbol zajedništva, požrtvovnosti i humanosti

Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Potočec u subotu je svečano proslavilo veliki jubilej – 90 godina postojanja i djelovanja u zajednici. Uoči svečane sjednice postrojen je vatrogasni ešalon, a program su uveličale Križevačke mažoretkinje i Gradski puhački orkestar Križevci.

Predsjednik DVD-a Veliki Potočec Marijan Kralj podsjetio je na osnivače koji su 1935. skromnim sredstvima i velikim srcem postavili temelje ovog društva, koje danas ima 57 članova, među kojima su i vatrogasna mladež i operativni kadar.

“DVD Veliki Potočec više je od vatrogasnog društva. On je simbol zajedništva, požrtvovnosti i humanosti. Naša obveza je čuvati baštinu i nastaviti graditi budućnost na temeljima koje su postavili naši osnivači“, rekao je Kralj.

Ovakve obljetnice, rekao je gradonačelnik Tomislav Katanović uz čestitke na 90. godina rada, dokaz su kako su Križevci s ponosom najvatrogasniji grad. Na svečanosti su, uz domaćine i predstavnike brojnih prijateljskih DVD-ova, bili Ivan Matosović uime Javne vatrogasne postrojbe Križevci, Vatrogasne zajednice grada Križevaca i Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, te Ivan Mužić uime Vatrogasne zajednice grada Križevaca.

Dodijeljene su zahvalnice, plakete i priznanja zaslužnim članovima i podupirateljima Društva. Posebno priznanje Hrvatske vatrogasne zajednice – Srebrna vatrogasna plamenica – uručena je Ivanu Pečariću, dok je predsjednik DVD-a Marijan Kralj nagrađen odlikovanjem za posebne zasluge.