Glasajte za najbolji županijski EU projekt

Ovogodišnji nacionalni izbor za najbolji županijski EU projekt ponovno donosi veliki uspjeh Koprivničko-križevačkoj županiji, priopćile su županijske službe. Čak šest županijskih projekata ušlo je u finale prestižnog izbora koji organiziraju Hanza Media, Hrvatska zajednica županija i Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Cilj ovogodišnjeg izbora je povećati razinu osviještenosti građana o uspješnom korištenju sredstava Europske unije kroz brojne lokalne projekte, a stručni žiri odabrao je najbolje projekte u 4 kategorije, a u finale ovogodišnjeg natječaja ušlo je 46 projekta iz cijele Hrvatske među kojima se našlo i šest projekata Koprivničko-križevačke županije:

1. Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji (kategorija: Doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama)

2. Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji – Novi početak (kategorija: Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici)

3. Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac (kategorija: Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici)

4. Uspostava Podružnice obiteljskog centra CZSS Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije (kategorija: Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici)

5. Obiteljski centar kao mjesto podrške (kategorija: Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici)

6. DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama (kategorija: Doprinos prekograničnoj suradnji)

Glasovanje za najbolji EU projekt otvoreno je od 12. do 19. rujna 2025. godine, a građani svoj glas mogu dati putem poveznice OVDJE.

Županija poziva sve građane da podrže projekte koji mijenjaju našu zajednicu nabolje i svojim glasom pridonesu još jednom uspjehu Koprivničko-križevačke županije na nacionalnoj razini.