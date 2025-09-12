Sutra rođendanski koncert udruge Maslačak

Udruga Maslačak Križevci poziva na rođendanski koncert sutra, 13. rujna u 18 sati u veliku dvoranu Hrvatskoga doma. Nastupit će članovi udruge s profesoricom Anom Šimunec, zatim Siniša Biško, Robin Čakarun, učenice solo pjevanja s profesoricom Anom Fortuna, Stjepan Fortuna, Tamara Perc i HPD Kalnik.

Udrugu Maslačak su, kao Društvo za pomoć osobama s mentalnom retardacijom, prije 35 godina osnovali stručnjaci defektolozi, roditelji, udomitelji i skrbnici. Ubrzo nakon udruge je osnovan Klub “Maslačak” kao oblik pružanja socijalnih usluga i okupljanja djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama.

Maslačci štite i promiču prava i interesa svojih članova, sudjeluju u kreiranju politika za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osobe s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici, aktivno sudjeluju u razvoju i neposrednoj primjeni socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, zalažu se za izjednačavanje mogućnosti uz uvažavanje potreba i dostojanstva svojih članova te zagovaraju stvaranje uvjeta za život u zajednici uz primjerenu podršku i poticanje deinstitucionalizacije.