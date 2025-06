Počinju Dani meteorita Križevci 2025.

Jedan je blještavi meteor proletio nebom nad sjevernim dijelom Hrvatske noću s 4. na 5. veljače 2011. godine i srećom je zabilježen kamerama Hrvatske meteorske mreže, pa je zahvaljujući tim snimkama proračunato mjesto pada meteorita koji je uzrokovao tu svjetlosnu pojavu. Organizirana je velika potraga u kojoj su sudjelovali mnogi članovi više astronomskih društava iz cijele Hrvatske, a potragu je koordinirala Križevačka astronomska udruga Perzeidi, osnovana samo mjesec dana prije. Jedan je fragment meteorita pronađen 20. veljače 2011. Meteorit je nakon analize u laboratoriju univerziteta u Manchesteru službeno i potvrđen te je ušao u svjetski katalog Međunarodnog meteoritičkog društva 26. lipnja 2014. kao tek peti meteorit nađen na području današnje Hrvatske zabilježen u tom katalogu.



Unazad nekoliko godina Astronomsko društvo Perzeidi redovito u lipnju i srpnju organizira Dane meteorita Križevci povodom godišnjice njegovog priznanja, a ujedno obilježava i UN-ov Dan asteroida 30. lipnja.



Ovogodišnji program od 24. lipnja do 10. srpnja donosi četiri zanimljiva znanstveno-popularna predavanja u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice „Franjo Marković“, sva s početkom u 20 sati. Potom slijedi druženje na terasi Kozmološkog centra uz malu zakusku, osvježavajuća pića i, u slučaju povoljnog vremena, promatranje neba s križevačke zvjezdarnice.



Program počinje u utorak, 24. lipnja predavanjem Damira Hržine sa zagrebačke zvjezdarnice pod naslovom “Od Sunca do ruba Sunčeva sustava”.



Drugo je predavanje na rasporedu dva dana kasnije, u četvrtak, 26. lipnja. Prof. dr. sc. Goran Vojković sa Sveučilišta Sjever govorit će o svemiru s pravnog aspekta u predavanju pod naslovom “Pravo svemira: možemo li kupiti komad Mjeseca ili dobiti koncesiju na asteroid?”.



U četvrtak, 3. srpnja dolazi nam voditeljica CroCube misije Daniela Jović koja je sa svojim timom omogućila lansiranje prvog hrvatskog satelita u svemir. Njeno je predavanje naslovljeno “CroCube, prvi hrvatski satelit (i Hrašćinski meteorit opet u svemiru)”.



Festival završava u četvrtak, 10. srpnja, uz gosta predavača prof. dr. sc. Željka Andreića koji je svoje predavanje najavio naslovom: “Križevački meteorit od otkrića do danas”.



Svako predavanje najavit ćemo još posebno, kao podsjetnik, dan prije predavanja, uz kratki opis predavanja i nekoliko riječi o predavaču.



Dane meteorita Križevci organizira AD Perzeidi u suradnji s Gradskom knjižnicom “Franjo Marković” iz Križevaca a projekt je sufinanciran sredstvima Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije.