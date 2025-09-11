Predložite članove Antikorupcijskog povjerenstva

Odbor za izbor i imenovanja Koprivničko- križevačke županije raspisalo je Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova županijskog Antikorupcijskog povjerenstva, savjetodavnog tijela kojem je cilj poticanje odgovornosti u obavljanju javnih dužnosti, otvorenosti vlasti i odlučivanja te sprečavanja korupcije.

Bira se šest članova i to po jedan član iz redova sindikata, udruga, novinara, gospodarstva, obrazovanja te

javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. Kandidati moraju imati prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije najmanje šest mjeseci, među uvjetima je da nisu osuđivani za kaznena djela i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti, kao i da nisu članovi nijedne političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Županijskoj skupštini unazad pet godina.

Rok za podnošenje prijava za izbor članova Povjerenstva je do 16. rujna, a prijedlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, uz naznaku na kuverti „Javni poziv-Antikorupcija- ne otvaraj”. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.