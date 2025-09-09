Edukativne i kreativne radionice u ZTK

Zajednica tehničke kulture Križevci predstavlja jesenski program radionica koje će provoditi njezini klubovi članice i sekcije. Riječ je o nizu edukativnih i kreativnih aktivnosti namijenjenih djeci, mladima i odraslima, uz stručno vodstvo i poticanje razvoja tehničkih i kreativnih vještina.

Program je osmišljen kako bi obuhvatio različite uzraste te omogućio djeci, mladima i odraslima da razvijaju svoje vještine i kreativnost u raznim tehničkim područjima.

“Radionice vode osobe s iskustvom i znanjem iz pripadajućeg područja, a svi dijele volju i želju za zajednički rad s drugima i prenošenje svog znanja s ciljem stjecanja novih vještina naših polaznika“, poručuju iz ZTK.

Jesenski program radionica uključuje:

Radionice modelarstva za mlade

Radionice “Graviranje materijala laserom”

Kreativne radionice za mlade

Kreativne radionice za odrasle: Atelje ideja

Crtanje i slikanje digitalno

Uvod u elektroniku

Tečaj desetoprstnog slijepog pisanja

Programiranje web stranice

Uvod u programiranje za mlade

Sve radionice provode se u prostorima Zajednice tehničke kulture Križevci te su namijenjene svima koji žele steći nova znanja ili usavršiti postojeće vještine na kreativan i praktičan način.

Više informacija o radionicama dostupno je na službenoj web stranici: www.tehnika-krizevci.hr, a za dodatne upite zainteresirani se mogu obratiti putem e-mail adrese: ured@tehnika-krizevci.hr ili na broj telefona: 091/143 4431.