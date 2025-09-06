Katanović: Željko Picig nije žrtva kako sam sebe prikazuje, već odgovorna osoba koja je ugrozila postojanje gradske firme

Direktor Radija Križevci Željko Picig danas na izvanrednoj skupštini nije objasnio zašto nije podnio zahtjev za produljenje radijske koncesije, objavio je gradonačelnik u subotu popodne u priopćenju na društvenoj mreži Facebook, a bez koncesije radio neće imati dozvolu za rad. Naime, koncesije za obavljanje radijske djelatnosti i korištenje frekvencija daje Agencija za elektroničke medije, a za križevački radio direktor nije ni podnio zahtjev za produljenje koncesije. Nepodnošenje prijave, što je dužnost i obaveza direktora, bila je glavna tema izvanredne skupštine, objavio je gradonačelnik.

“Zašto prijava nije podnesena?“, ponavlja i o svojoj objavi Katanović i dodaje da je Picig nakon primitka poziva za izvanrednu skupštinu e-mailom članovima skupštine poslao opsežan tekst u kojem nije objasnio jasan razlog nepodnošenja zahtjeva.

Da prijava za radijsku frekvenciju za Križevce nije podnesena vidljivo je na stranicama Agencije za elektroničke medije. Natječaj je završio bez prijave Radija Križevci, a bez koncesije radio ne može raditi.

“Zbog toga sam i na skupštini tražio objašnjenje, ali ga nisam dobio. Zato ponavljam pitanje – gospodine Picig, zašto kao direktor gradskog radija niste predali zahtjev za produljenje koncesije? Imate li možda neke skrivene namjere?“, poručuje gradonačelnik Katanović.

Picig je na današnjoj skupštini tražio dopunu dnevnog reda s točkom o smjeni direktora, no ona je odbijena, objašnjava Katanović, jer je u ovom trenutku tema utvrđivanje činjenica i zaštita opstanka radija. O eventualnoj potrebi za smjenom direktora, dodaje, razgovarat će se nakon što se utvrde sve činjenice.

“Prema dosad poznatim informacijama, gospodin Picig je na neuobičajen način stekao upravljačka prava sa samo 16 posto vlastitog udjela. On i bivši gradonačelnik Mario Rajn, kao Skupština društva, promijenili su društveni ugovor prema kojem se Željka Piciga s mjesta direktora može smijeniti jedino ako i on glasa za svoju smjenu! Osim toga, Rajn je Picigu mjesec dana prije lokalnih izbora 2025. potpisao menadžerski ugovor za volontersku poziciju kojim se obračun otpremnine primjenjuje retroaktivno, od listopada 2022.“, kaže gradonačelnik. Prema tom ugovoru, navodi, Picigu se mora platiti odšteta za svaki mjesec od 2022. do smjene, ako ga se smjeni prije 2030.

“U ovom času taj iznos višestruko prelazi ukupnu vrijednost radija. Prema zadnjoj procjeni vještaka, knjigovodstvena vrijednost društva iznosi 14.5 tisuća eura, a Željku Picigu bi se za otpremninu iz gradskog proračuna trebalo isplatiti 55 tisuća eura!“, kaže Katanović.

Dodaje da će osnovanost sumnji na moguće pogodovanje i trgovinu utjecajem, kao i brojne druge indicije, biti predmet istrage mjerodavnih institucija. Najavljuje reviziju financijskog poslovanja Radija kako bi utvrdili tokove novca, posebno javnog novca iz gradskog proračuna i trgovačkih društava u vlasništvu Grada.

“Kao gradonačelnik, imam obavezu štititi javni interes i odgovorno upravljati javnim novcem. U ovom slučaju, Željko Picig nije žrtva kako sam sebe prikazuje, već odgovorna osoba koja je ugrozila postojanje gradske firme!“, zaključio je Katanović u priopćenju.