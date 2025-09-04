In memoriam Vlasta Palijan

Pučko otvoreno učilište obavijestilo je Križevčane da je u 81. godini umrla njihova dugogodišnja djelatnica Vlasta Palijan. Naši sugrađani, ali i mnogi izvan Križevaca, njezin glas su slušali u emisijama Radio Križevaca još od kolovoza 1965. godine kad je prošla javnu audiciju i potom zaposlena kao prva službena križevačka spikerica u paru s kolegom Stjepanom Kramarom.

Neko vrijeme honorarno su bili spikeri gimnazijalci Ivanka Filipaj i Stevo Pazdrijan, te Ottone Novosel i studentica Ljuba Gold. Vlasta Palijan se godinama potvrdila kao prvi glas Križevaca u najslušanijoj emisiji glazbenih čestitaka, želja i pozdrava. Nerijetko te su emisije trajale satima sve do kasno u noć, a snimljene na kazetama magnetofona slane su i u inozemstvo kao dokaz da su čestitke i pozdravi uistinu emitirani. Zato je moguće da su glazbeni pozdravi s glasom Vlaste Palijan ostali sačuvani u uspomenama na vjenčanja, zaruke i rođendane, kad nisu u audio arhivu postaje Radio Križevaca, koja se uostalom tako više niti ne zove.