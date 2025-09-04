Grad osigurao radne materijale za sve osnovnoškolce



Uoči početka nove školske godine gradonačelnik Tomislav Katanović sastao se s ravnateljima osnovnih škola s područja grada Križevaca, a posebno ga je zanimalo jesu li škole spremne za početak nastave, priopćeno je jutros iz Grada.

Važna tema sastanka bila je nabava radnih materijala koji su ove godine prvi put osigurani sredstvima Grada Križevaca. Za tu je namjenu izdvojeno ukupno 148.500 eura, što znači da će 1490 osnovnoškolaca dobiti radne bilježnice, umjesto da ih kupuju kao što je to bilo do sada.

“Time se roditeljima znatno olakšava početak nove školske godine, a ravnatelji su potvrdili kako su radni materijali već stigli u škole i spremni su za podjelu učenicima“, poručuju iz ureda gradonačelnika.

Ravnatelji su informirali novo gradsko vodstvo o stanju i potrebama u svojim ustanovama te organizaciji nastave, a bilo je riječi i o sigurnosti djece u prometu, posebice učenika prvih razreda koji su novi sudionici u prometu. Načelnik Policijske postaje Križevci Ivan Pukec najavio je da će policijski službenici, u suradnji s djelatnicima Auto-moto kluba Križevci, obići sve prve razrede i provesti edukativne aktivnosti usmjerene na sigurno kretanje u prometu.

“Policija će početkom nove nastavne godine pojačano biti prisutna u blizini škola i voditi računa o sigurnosti djece, ali i kao upozorenje vozačima“, rekao je načelnik, dok je tajnik AMK Križevci Stjepan Peršin najavio i prigodne edukativne poklone za prvašiće.





“Grad ostaje partner u svim aktivnostima koje pridonose kvalitetnijem obrazovanju djece“, rekao je gradonačelnik Katanović zaključujući sastanak, uz zahvalu svima na dosadašnjem trudu te poželio sretan početak nove školske godine. Sastanku su prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj te pročelnici gradskih upravnih tijela.