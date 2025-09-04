Četvrtak na zvjezdarnici: Sunce, Mjesec, Saturn, M33

Nedavno uvedena redovna promatranja Sunca sve su posjećenija (foto R.Matić 28. kolovoza 2025.)

I dalje smo u razdoblju natprosječne Sunčeve aktivnosti pa je Sunce i dalje “posuto” mnoštvom pjega. Ovu pojavu treba iskoristiti za promatranje jer uskoro će se zaredati nekoliko godina mnogo “siromašnijih” pjegama. Promatranje Sunca i danas je, 4. rujna, kao svakoga četvrtka, na programu od 17 do 18 sati, s terase križevačke zvjezdarnice.



Mjesec je također atraktivan, jer se nalazi u fazi između prve četvrti i punoga Mjeseca koji će nam u nedjelju, 7. rujna rano navečer “donijeti” i potpunu pomrčinu Mjeseca čije ćemo promatranje, ali s Ratarne a ne sa zvjezdarnice, posebno najaviti u danima koji slijede. Mjesec se može promatrati čim se zvjezdarnica ponovno otvori za posjetitelje, danas navečer od 21 sat.



Odmah nakon promatranja Mjeseca, teleskop se može okrenuti prema Saturnu, a možemo pokušati pronaći i Neptun u njegovoj blizini. Time se iscrpljuje popis planeta koje možemo promatrati u večernjim satima.



Među objektima dalekog svemira za promatranje su atraktivni galaksija Andromeda, kuglasti skup zvijezda u zviježđu Herkula, prstenasta maglica u zviježđu Liri i dvojna zvijezda Albireo u glavi Labuda, od kojih je jedna plava, a druga narančasta te još jedna dvojna zvijezdu u Kasiopeji od kojih je jedna žuta a druga narančasta. Tu je i kuglasti skup M5 u glavi Zmije a ako nam svjetlosno onečišćenje na južnom horizontu dopusti, možemo pronaći i nekoliko zanimljivih objekata u zviježđu Strijelca. U blizini Andromede možemo pokušati pronaći i manje sjajnu galaksiju M33 u zviježđu Trokuta. Uspjeh promatranja objekata dalekog svemira bit će “ugrožen” i sjajem Mjeseca, a ovisi i o prozračnosti neba.



Vidimo se na zvjezdarnici danas, u četvrtak, 4. rujna, prvo od 17 do 18 sati na promatranju Sunca, a promatranje večernjeg neba počinje ranije nego u ljetnim mjesecima, već u 21 sat, jer nam skraćenje obdanice to omogućava.