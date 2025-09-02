I križevački srednjoškolci pratit će ŠIZ, novi predmet građanskog odgoja

Učenici drugih i trećih razreda svih srednjih škola u našoj županiji od ove će školske godine moći pratiti fakultativni predmet “Škola i zajednica” ili ŠiZ, inovativni program građanskog odgoja koji je predstavljen jučer u Gimnaziji “Fran Galović” u Koprivnici. Predstavio ga je ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te inicijator projekta Boris Jokić, rekavši da se program provodi u već 85 škola, prati ga više od dvije tisuće učenika i u njega je uključeno oko 200 nastavnica i nastavnika i dosad su za svoje zajednice napravili važne stvari.

„Učenici sami određuju čime će se baviti, sami prepoznaju problem u zajednici koji ih zanima, a nakon toga taj problem istražuju, stječu iskustva, a onda u svojoj zajednici djeluju. ŠiZ je jedinstven u Hrvatskoj i u Europi, nema ga vjerojatno niti u jednoj zemlji Europske unije, a nema niti boljeg mjesta od ove županije da se on nastavi. U protekle su tri godine uspjeli različite stvari pa su učenici uspjeli uvesti trajektnu liniju za otočane otoka Cresa, prvi put u 30 godina. Neki su napravili školska igrališta u sredinama poput Bedekovčine i drugim manjim sredinama ili su u školama napravili razne kutke potrebne učenicima“, rekao je Jokić te dodao kako je cilj predmeta potaknuti mlade ljude na inicijativu i kreativnost kojom zajednički djeluju za dobrobit zajednice.

U sklopu programa učenici će razvijati znanja, vještine i stavove potrebne za aktivno djelovanje na dobrobit zajednice, poticat će ih se da prepoznaju probleme u svojoj zajednici i kritički promišljaju njihove uzroke i posljedice. Osim toga, razvijat će spremnost za aktivno, odgovorno i inovativno djelovanje kako bi se postigle pozitivne društvene promjene u njihovim zajednicama temeljene na kulturi mira i nenasilja,

poštivanju demokratskih i ljudskih prava te razumijevanju političkih procesa i procesa donošenja odluka, razvijat će socijalne i komunikacijske vještine, sposobnost empatije, solidarnosti i pripadnosti te uvažavanja i prihvaćanja različitosti. Koprivničko-križevačka je peta županija u Hrvatskoj koja uvodi ŠIZ.

“Otvaramo učenike prema svijetu koji ih čeka nakon što završe srednju školu, a to je ono čemu trebamo težiti. Naš je cilj pružiti mladima priliku da razvijaju znanja i kompetencije, ali i da ih potaknemo na aktivno uključivanje u zajednicu. Siguran sam da će ovaj predmet kod učenika probuditi osjećaj odgovornosti i inicijative, a njihove ideje bit će od koristi cijelom društvu“, rekao je župan Tomislav Golubić te izrazio zadovoljstvo što su se sve srednje škole odlučile sudjelovati u ovom projektu.

Za razliku od klasičnih predmeta, „Škola i zajednica“ ne predviđa ispite već se vrednovanje temelji na učeničkim projektima. Sami će istraživati teme iz vlastite sredine, identificirati probleme i nuditi rješenja u suradnji s institucijama, udrugama i građanima.

Budući da su se u program uključile i križevačke srednje škole, u Križevcima možemo očekivati barem tri za zajednicu korisna projekta. Ravnatelji Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Ivan Peklić, Srednje škole “Ivan Seljanec” Gordana Juran Ratković i Srednje gospodarske škole Toni Svoboda potvrdili su nam da će se ŠIZ provoditi u njihovim školama te da su profesori iz upravo na edukaciji za taj novi fakultativni program.