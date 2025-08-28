Kampanja skupnog financiranja tamburaškog orkestra za put u Kinu

Gradski tamburaški orkestar Križevci pokrenuo je ovih dana kampanju skupnog financiranja (crowdfunding) za pokrivanje putnih troškova, odnosno zrakoplovnih karata, viza i putnog osiguranja za veliku proljetnu turneju po Kini sljedeće godine, o čemu smo već pisali.

– Nakon povijesnog nastupa u bečkom Musikvereinu prošle godine, križevački orkestar dobio je poziv koji se pruža jednom u životu – koncertnu turneju po Kini 2026. godine. Od Pekinga do Guangzhoua, tambura će ponosno predstavljati Hrvatsku i Križevce pred tisućama slušatelja. I dok kineski partner pokriva većinu logističkih troškova, mi trebamo vašu podršku, ističu tamburaši u pozivu na doniranje.

Cilj im je prikupiti 30 tisuća eura, što iznosi tek 23% ukupnog troška turneje, a kampanja skupnog financiranja pokrenuta je na globalnoj platformi GoGetFunding i traje do 26. listopada 2025. Alternativno, donirati se može uplatom na IBAN: HR5124020061101010608 (Erste & Steiermärkische Bank d.d.).

– Svaka vaša donacija, neovisno o iznosu, približava nas našem cilju – da hrvatska tambura zasvira na dalekom istoku. Zajedno možemo pretvoriti ovaj san u stvarnost i ponosno predstaviti našu kulturu pred tisućama ljudi u Kini, stoji u pozivu na platformi GoGetFunding.

Na programu će se naći hrvatski suvremeni autori Kuljerić, Benini, Tarbuk, Vlahek, Žuk, Bertić, Hrenić, Novosel, Ranogajec, Šljivac i Potočnik, a uz to će se izvesti nekoliko poznatih uspješnica filmske i klasične glazbe skladatelja Rossinija, Straussa, Bernsteina i Morriconea te nekoliko tradicionalnih hrvatskih melodija kao i popularnih kineskih pjesama u obradi za tambure.

Za donatore su, s obzirom na određene iznose donacija, predviđeni pokloni, i to: za 10 € – javna zahvala na webu i društvenim mrežama, za 20 € – album Križevci kroz zvuke tambure, za 30 € – monografija Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, za 50 € – majica sa službenim vizualnim identitetom turneje te za 100 € – paket (album + monografija + majica).

Organizatori ove križevačke turneje iz Kine pokrit će sve troškove boravka, prijevoza instrumenata, prijevoza unutar Kine i produkcije koncerata, što se procjenjuje na ukupan iznos od čak 100 tisuća eura.