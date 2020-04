Ponovno porast, čak 88 novozaraženih: “Uskrs čestitajte telefonski”

Nacionalni stožer civilne zaštite u 14 je sati izvijestio o novom stanju što se zaraze koronavirusom tiče u Hrvatskoj. Prvi se javnosti obratio ministar zdravstva Vili Beroš.

“Imamo 88 novooboljelih, ukupno 1495 slučajeva. Imamo 52 posto oboljelih žena. 49,5 je prosjek godina zaraženih. Od jučer je preminula još jedna osoba, 1927 godište s nizom kroničnih bolesti. Ukupno 21 osoba je preminula. 34 bolesnika je na respiratoru. 343 je hospitaliziranih. 14.612 je testirano, od toga 932 u zadnja 24 sata”, rekao je Beroš.

Za vikend nas očekuje izuzetno toplo vrijeme koje će se poklopiti s blagdanom Uskrsa.

“Ulazimo u kritičnu fazu. Dobro moramo promisliti kako ćemo proslaviti Uskrs. Moramo se ponašati u skladu s epidemiološkim preporukama. Uskrs čestitajte telefonski”, naglasio je Krunoslav Capak pa se osvrnuo na procesiju na Hvaru:

“Mi smo dali informaciju o procesiji, mislimo da je to sve prošlo u redu. Vidjeli ste vjerojatno na snimkama da je to bilo održano onako kako smo to rekli”.