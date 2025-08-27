Križevačkim streličarima državni rekord, pet zlata i dvije bronce

Križevački streličari postavili su novi državni rekord te su osvojili pet zlatnih i dvije brončane medalje na streličarskom turniru WA720 + mix tim koje se u nedjelju održavalo u Božjakovini, u organizaciji Streličarskog kluba Sesvete. Za križevački klub nastupila su četiri natjecatelja i ovaj put su bili koncentrirani i precizni, poručuju iz kluba.

U stilu dugi luk pojedinačno, Ljudmila Zorko je osvojila prvo mjesto među seniorkama, dok je među seniorima bio prvi Igor Krušić, a treći Vladimir Razum. Još jedno zlato u stilu dugi luk osvojio je Damir Zorko u kategoriji veterana.

Ljudmila Zorko i Igor Krušić osvojili su prvo mjesto i postavili novi državni rekord kao mješoviti tim, dok je Vladimir Razum u timu sa streličarkom iz Sesveta Josipom Kruhek osvojio treće mjesto. Rekordi i medalje na natjecanju u Božjakovini odlična su uvertira za državno prvenstvo sljedeći tjedan u Varaždinu. Sretno im uz streličarski pozdrav “sve u zlato”!