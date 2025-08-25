Pokrenuti postupci protiv oca i sina Kešera

Bivši načelnik Kalnika, županijski vijećnik (prije SDP-ov, sad nezavisan) odnedavno stanovnik Križevaca i gradski vijećnik Mladen Kešer, godinama ne poštuje Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji obvezuje dužnosnike, bez obzira na to obnašaju li dužnost profesionalno, na podnošenje imovinske kartice koja sadrži podatke propisane tim Zakonom. Potvrdilo nam je to Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje je protiv Kešera pokrenulo više postupaka. Naime, kao kalnički načelnik Kešer je morao podnositi imovinske kartice nakon svakog imenovanja na dužnost, redovito jednom godišnje, zatim u roku od 30 dana po prestanku obnašanja dužnosti i 12 mjeseci od odlaska s dužnosti.

Imovinska kartica sadrži podatke o imovini obveznika, o nekretninama i pokretninama, poslovnim udjelima i dionicama u trgovačkim društvima, novčanoj štednji, dugovima, preuzetim jamstvima i drugim obvezama, o dohotku od rada, imovine ili kapitala. Obveznici su, prema Zakonu, dužni prikazati podatke o načinu stjecanja imovine i izvorima sredstava. Mladen Kešer od 2017. nije predao niti jednu imovinsku karticu, iako je bio načelnik u više mandata, do 2021., te opet od 2023. do 2025.. U tom razdoblju bio je dužan predati ukupno desetak kartica.

“Obveznik Mladen Kešer od 2017. godine nije podnio imovinsku karticu te su postupci za nepodnošenje imovinskih kartica navedenog obveznika pred Povjerenstvom u tijeku. Konačne odluke bit će pravovremeno objavljene nakon javne sjednice“, potvrdilo je Povjerenstvo. Novi načelnik Kalnika je od svibanjskih izbora Mladenov sin Dorian, no i protiv njega je Povjerenstvo već pokrenulo postupak.

“U odnosu na obveznika Doriana Kešera, on također nije podnio imovinsku karticu za stupanje na dužnost te je protiv njega, u odnosu na navedenu okolnost nepodnošenja imovinske kartice, također otvoren postupak pred Povjerenstvom“, potvrđeno nam je. Svoju zakonsku obavezu ispunili su novi gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović i njegov zamjenik Ivica Švagelj, kao i novi župan Tomislav Golubić i njegov zamjenik Mario Rajn. Njihove imovinske kartice javno su dostupne na mrežnim stranicama Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa.