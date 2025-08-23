Najavljeno tretiranje komaraca – zatvorite prozore

Sljedeći tjedan, od utorka 26. do četvrtka 28. kolovoza tretirat će se komarci, obavještavaju gradske službe. Tretman će provoditi Jedinica za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Veterinarskog zavoda Križevci na zahtjev Grada Križevci, prema operativnom planu i predviđenim mjerama suzbijanja komaraca.

Dezinsekcija će se provoditi toplim zamagljivanjem s vozila u pokretu, u noćnim i ranim jutarnjim satima, između ponoći i 4 sata, uzastopce tijekom tri dana. Građane mole za razumijevanje zbog buke koju pri radu proizvodi termalni zamagljivač.

MJERE OPREZA:

Molimo građane da u vrijeme tretmana zatvore prozore i ne izlaze van do vremena slijeganja čestica, odnosno „nestanka magle“, a posebno osobe s dišnim problemima i alergičari.

Molimo pčelare na području grada da košnice drže zatvorenima za vrijeme trajanja postupka zamagljivanja i minimalno 3 sata po završetku tretmana.

U slučaju kiše ili vjetra, zamagljivanje će se provesti sljedeći radni dan u isto vrijeme.