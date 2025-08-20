Prijave štete do 26. kolovoza

Poljoprivredni proizvođači s područja Križevaca imaju pravo na nadoknadu štete od suše, priopćile su gradske službe, budući da je župan na zahtjev Grada Križevaca proglasio prirodnu nepogodu uzrokovanu sušom, koja je nanijela velike štete u poljoprivredi u razdoblju od svibnja do srpnja 2025. godine. Proizvođači štetu moraju prijaviti do 26. kolovoza na obrascu za prijavu je dostupan ovdje, na mrežnim stranicama Grada i u Pisarnici (Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12).



Pravo na naknadu imaju poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika s područja Grada Križevaca na čijim je poljoprivrednim površinama utvrđena šteta od suše, a prijava se može podnijeti putem elektroničke pošte na adresu stete@krizevci.hr, predati osobno na Info pultu Grada u radno vrijeme od 8 do 16 sati ili dostaviti poštom na adresu: Grad Križevci, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12, 48260 Križevci.

Uz Obrazac prijave štete je obavezno priložiti:

kopiju Lista A Zahtjeva za potporu i Lista B Prijave površina za 2025. godinu,

kopiju računa prijavitelja (ako posjeduje zaštićeni račun ili je drugačiji od onog

navedenog u Lista A Zahtjeva za potporu),

U prijavi je potrebno navesti OIB, kontakt broj telefona ili mobitela, MIBPG poljoprivrednog

proizvođača i ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje i/ili broj katastarske

čestice.

U dijelu obrasca „opis imovine na kojoj je nastala šteta“ potrebno je unijeti: kulturu i ukupnu

površinu (s Lista B Prijave površina), a za dugogodišnje nasade vinograde i voćnjake

površinu, broj čokota, broj stabala i vrstu.

Prijavitelji su obavezni zaokružiti je li šteta koja se prijavljuje osigurana ili nije, te upisati prvu procjenu ukupno nastale štete. Za sve upite ili nejasnoće kod ispunjavanja obrazaca, molimo da se javite u Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu na broj tel. 048/628 929.