Križevčanima pitka voda iz gradskih zdenaca i javnih česmi

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije upozorava građane na visoke temperature kojima smo trenutačno izloženi, a koje znatno utječu na psihičko i fizičko stanje organizma. Podsjećaju na jednostavne mjere za smanjenje izloženosti tijekom toplinskog vala. Prije svega, nužno je piti dovoljno tekućine, kloniti se vrućine što je više moguće i rashladiti prostor u kojem se boravi.

Posebno ranjive skupine stanovnika su starije osobe, dojenčad i djeca, osobe nižeg socioekonomskog statusa, kronični bolesnici i osobe koje obavljaju aktivnosti na otvorenom (poljoprivrednici, građevinari, …) ili u zatvorenom (primjerice rad u pekari i kuhinji).

U Križevcima građani mogu koristiti pitku vodu iz petnaestak obnovljenih javnih bunara i novih česmi, svi su spojeni na gradski vodovod. Pitka voda tako je dostupna u Ulici kralja Tomislava, Ulici Tadije Smičiklasa, Ulici Franje Markovića, Ulici kralja Petra Krešimira, u parku kod Učeničkog doma i u Ulici Franje Račkoga, kao i na javnim slavinama na Strossmayerovom trgu, u Ulici branitelja Hrvatske, u Ulici Nikole Tesle, u parku kod Doma zdravlja, u Ulici Ivana Gundulića i u Ulici kralja Tomislava.





