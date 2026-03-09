Lana Šepec imenovana novom ravnateljicom županijskog Zavoda za javno zdravstvo

Temeljem provedenog Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i odlukom Upravnog vijeća županijskog Zavoda za javno zdravstvo, za novu je ravnateljicu, između pristiglih prijava, odabrana dr. Lana Šepec.

Upravno vijeće je potvrdilo kako Lana Šepec ispunjava sve propisane uvjete i kriterije, mandat joj započinje 1. travnja te će trajati četiri godine.

Lana Šepec je specijalistica kliničke mikrobiologije s dugogodišnjim radnim iskustvom u županijskom Zavodu za javno zdravstvo i zdravstvenom sektoru općenito, prisustvovala je brojnim stručnim usavršavanjima, autorica je stručno-znanstvenih radova te je dobitnica zahvalnice Hrvatskog liječničkog zbora. Kao vanjski suradnik predavala je u Srednjoj školi Koprivnica, a članica je Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu te Europskog društva za kliničku mikrobiologiju i infektologiju.

Zamjenica je predsjednice Povjerenstva za bolničke infekcije, članica Tima za racionalnu upotrebu antibiotika te Povjerenstva za lijekove, sve u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, kao i članica Povjerenstva za kvalitetu, Povjerenstva za lijekove, Povjerenstva za izbor specijalizanata i Stručnog vijeća županijskog Zavoda za javno zdravstvo.