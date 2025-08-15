Istraživačke i zabavne radionice za djecu i u kolovozu

Radionice Gradskog društva Crvenog križa Križevci u sklopu projekta „Gradimo budućnost sa STEM-om“ u kolovozu nude nova istraživanja, igre i nova iskustava, najavljuju iz GDCK-a. Od 13. kolovoza do 12. rujna djeca vrtićke i osnovnoškolske dobi moći će istražiti svijet znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike kroz zabavne, interaktivne i edukativne aktivnosti.



Radionice su osmišljene kako bi potaknule znatiželju, razvile logičko razmišljanje i poticale kreativnost

i to sve u opuštenoj atmosferi ljeta.

“Pozivamo djecu i roditelje da nam se pridruže i da zajedno provedemo ljeto na pametan, zabavan i

poticajan način“, poručuju iz GDCK Križevci. Sudjelovanje u radionicama i aktivnostima je besplatno, no obavezne su prijave na gdckkz.projekti@gmail.com ili pozivom na broj 048 711 700.

Detaljan kalendar događanja, s lokacijama i terminima radionica, dostupan je na službenoj

web stranici i Facebook profilu Gradskog društva Crvenog križa Križevci.