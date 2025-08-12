Šest projekata iz naše županije u finalu Izbora za najbolji EU projekt

Šest projekata iz naše županije ušlo je u finale nacionalnog izbora za najbolji županijski EU projekt, priopćile su županijske službe. Županije su svoje projekte prijavljivale od 24. lipnja do 24. srpnja i stručni žiri je nakon prvog kruga ocjenjivanja odabrao je 46 najboljih projekata koji ulaze u finale izbora. Među njima je čak šest projekata je iz Koprivničko-križevačke županije, najviše dosad.

U kategoriji Doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama u finale je ušao Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, a projekt DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama natječe se u kategoriji najboljih projekata koji doprinose prekograničnoj suradnji. Čak četiri županijska projekta u finalu se natječu u kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, to su projekti: Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji – Novi početak, Uspostava infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Uspostava Podružnice obiteljskog centra CZSS Koprivnica kao podrška procesu deinstitucionalizacije te Obiteljski centar kao mjesto podrške.

Izbor za najbolji EU projekt provodi se s ciljem podizanja svijesti građana o dosadašnjem uspješnom korištenju sredstava Europske unije i kako bi se predstavili brojni lokalni projekti, a organiziraju ga Jutarnji list u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portalom Župan.hr, uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Podsjetimo, županijski projekt „Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu“ prošle je godine osvojio drugo mjesto u kategoriji Doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama na nacionalnom natječaju za izbor najuspješnijih projekata EU. Također, 2023. godine Županija je u suradnji s PORA-om Regionalnom razvojnom agencijom prijavila projekt Amazing AOE – Odgovorna zelena destinacija „Europska Amazona“, a godinu prije Županiju su predstavljali projekti „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad“ i „Amazon of Europe Bike Trail – Koprivničko-križevačka županija“, koji su osvojili druga mjesta.