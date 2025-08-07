Županija prikuplja zahtjeve za proglašenje prirodne nepogode

Koprivničko-križevačka županija u postupku je prikupljanja zahtjeva od općina i gradova za proglašenje prirodne nepogode suše. Rok za općine i gradove koji nisu dostavili zahtjeve za proglašenje prirodne nepogode je ponedjeljak, 18. kolovoza 2025. godine nakon čega će župan donijeti Odluku o proglašenju prirodne nepogode. Do sada su prikupljeni zahtjevi od sljedećih gradova/općina:

1. Općina Kalnik

2. Općine Virje

3. Općina Sveti Petar Orehovec

4. Općina Novigrad Podravski

5. Općina Sveti Ivan Žabno

6. Općina Koprivnički Bregi

7. Općina Sokolovac

8. Općina Peteranec

9. Općina Molve

10. Općina Koprivnički Ivanec

11. Općina Gornja Rijeka

12. Općina Kloštar Podravski

13. Grad Đurđevac

14. Općina Rasinja

Mole se poljoprivrednici čije općine/gradovi nisu na popisu, ukoliko su primijetili štete od suše na poljoprivrednim usjevima, da se jave svojim općinama/gradovima kako bi načelnici/gradonačelnici dostavili zahtjeve za proglašenje prirodne nepogode, priopćeno je iz Koprivničko-križevačke županije.