Četvrtak na zvjezdarnici: Sunce, Mjesec, Perzeidi, Albireo

Planetarna maglica u Liri kroz teleskop križevačke zvjezdarnice

Otkad je ovoga ljeta nabavljen novi teleskop specijaliziran za promatranje Sunca, uvedeno je redovno promatranje Sunca za nenajavljene slučajne posjetitelje četvrtkom od 17 do 18 sati s terase Kozmološkog centra, to jest zvjezdarnice. Kroz dva teleskopa promatraju se Sunčeve pjege i prominencije.



Mjesec je još uvijek na večernjem nebu, ali dva dana prije faze punoga Mjeseca sve je manje atraktivan a sve više blješti. Kako se Sunce na njegovoj površini okrenutoj Zemlji sve više penje prema zenitu, tako se gubi reljefna slika njegove površine i postaje sve više plošna.



Na našem večernjem nebu još uvijek vlada “planetarna kriza”. Mars baš zalazi, a prvi planet koji se može ugledati je Saturn, no i on tek poslije 22 sata i 30 minuta. Pored njega je golom oku nevidljivi Neptun. Ostali planeti izlaze tek dugo poslije ponoći.



Galaksija Andromeda iz večeri u večer u sve je boljem položaju za promatranje. Od ostalih zanimljivih objekata dalekog svemira i dalje se mogu promatrati kuglasti skup zvijezda u zviježđu Herkula, prstenasta maglica u zviježđu Liri i dvojna zvijezda Albireo u glavi Labuda. Tu je i kuglasti skup M5 u glavi Zmije a ako nam svjetlosno onečišćenje na južnom horizontu dopusti, možemo pronaći i nekoliko zanimljivih objekata u zviježđu Strijelca.



Meteori iz roja Perzeidi sve češće prolaze nebom, pa se na terasi zvjezdarnice priređuje i promatranje tih meteora u nedjelju, 10. kolovoza navečer od 21 sat, što će se još posebno najaviti. Treba nam još samo vedro nebo, pa se vidimo na zvjezdarnici, u četvrtak, 7. kolovoza, prvo od 17 do 18 sati na promatranju Sunca, a promatranje večernjeg neba počinje u 21 sat i 30 minuta i traje sve dok bude zainteresiranih.









