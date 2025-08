Novi naslovi iz Gradske knjižnice

Stručno-znanstveni odjel: BLJEŠTAVILO I SJENE GRUPE ABBA: POTPUNA BIOGRAFIJA / Carl Magnus Palm

2024. godine obilježilo se pola stoljeća otkada je ABBA odnijela pobjedu na 19. izdanju Eurosonga. Tim povodom dolazi njihova potpuna biografija ˝Blještavilo i sjene grupe ABBA˝, prva knjiga na hrvatskom o ovoj legendarnoj švedskoj grupi.

Originalno izdanje knjige autora Carla Magnusa Palma pojavilo se 2001. i nadopunjeno je 2014. prije nego što je u listopadu 2024. godine dobilo konačni oblik. Na gotovo 600 stranica detaljno pratimo put Björna Ulvaeusa, Bennyja Anderssona, Anni-Frid Lyngstad i Agnethe Fältskog – od djetinjstva, ABBE i razdoblja nakon nje – s naglaskom na Eurosong 1974. i pjesme “Waterloo”.

Nisu preskočene ni trzavice unutar benda i među supružnicima, solo karijere, brojni poslovi i aktivnosti, a nudi se i odgovor na pitanje zašto interes za ABBOM ne jenjava ni danas: uz mjuzikl Mamma Mia! i njegove filmske inačice završni dio knjige posvećen je devetom albumu Voyage i koncertu njihovih hologramskih avatara.

˝Blještavilo i sjene grupe ABBA˝ prepuna je priča, anegdota i detalja koje vjerojatno niste znali, a cijela je biografija popraćena i s pregršt fotografija iz privatnih arhiva.

Beletristika: VRANE / Petra Dvořáková

Glavna junakinja Bára nalazi se na pragu adolescencije. Ima dvanaest godina, umjetnički je nadarena, ali i neobuzdane je naravi. Živi u tipičnoj, naizgled sretnoj obitelji, no ispod te uglađene površine vriju napetost, nerazumijevanje i sukobi. S ulaskom u pubertet Bárin talent postaje sve izraženiji, ali što se više trudi živjeti u skladu sa svojom neukrotivom prirodom, to je obitelj snažnije pokušava ukalupiti i povući prema prosječnosti.

U njezin slikarski svijet ulazi nastavnik Likovnog, nadimka Frodo, koji joj pruža podršku u suočavanju s obiteljskim očekivanjima. Istodobno, vrane koje se gnijezde na obližnjem stablu postaju njezini saveznici. No je li to dovoljno da djevojčica pronađe izlaz iz labirinta obiteljskih pritisaka?

Jesmo li kao društvo uspjeli stvoriti sustav koji zaista pruža podršku djeci u njihovim najosjetljivijim trenucima? Postoji li način da se premosti jaz između roditelja i djece, između očekivanja i osobnih želja? Petra Dvořáková beskompromisno otvara ova važna društvena pitanja pretačući ih u izvrsno osmišljenu i duboko dirljivu priču. Ova knjiga nezaobilazno je štivo za sve koji traže ključ za razumijevanje kompleksnog svijeta dječjih emocija.



Dječji odjel: ENOLA HOLMES: SLUČAJ VITKE VOJVOTKINJE / Nancy Springer

Dok Enola traži nestalu vojvotkinju lady Blanchefleur del Campo, istodobno otkriva da njezin brat Sherlock jednako marljivo traži nju – Enolu! No ovaj je put zbilja mora i uhvatiti budući da posjeduje vrlo neobičan paket – poruku njihove izgubljene majke koju samo Enola može dešifrirati.

Sherlock, zajedno sa svojim bratom Mycroftom, mora pratiti Enolu u smrdljive tunele mračnog podzemlja Londona dok pokušavaju riješiti trostruki misterij. Što se dogodilo njihovoj majci? A lady Blanchefleur? I kakve veze ta oba slučaja imaju s Mycroftom, koji Enolinu budućnost drži u svojim rukama?



Kutak za mlade: TALAC: POVIJESNI ROMAN / Hrvoje Hitrec

U pripovijest o 11. stoljeću, u 11 poglavlja romana, uvodi nas osmogodišnji Stjepan (Stefano Sclavorum), sin hrvatskoga kralja Suronje. Prisjeća se kako je kao petogodišnjak odveden u Mletke, kao talac, ratni trofej mletačkoga dužda Petra II. Orseola nakon njegova osvajanja dalmatinskih gradova i otoka.

Pravocrtno pripovijedanje glavnoga lika prošarano dinamičnim dijalozima, uz nekoliko razboritih prekida i uvrštenja koje retrospektivne epizode, rastvara nam veliku priču davnoga stoljeća u kojoj doznajemo o tadašnjim kraljevstvima i carstvima, o ratovima i savezima, o rođenjima, ženidbama i smrtima, uopće, o životu svilenih (plemstvo) i vunenih (puk).

Istodobno pratimo njegov život, oblikovan voljom drugih, u kojem on ostaje promatrač i kroničar događaja, tuđinac u stranom svijetu koji se čvrsto drži svojega identiteta i odbija zaboraviti svoje podrijetlo.

Preko nesretnoga Stjepana, neostvarenoga hrvatskoga kralja, uz povijesnu podlogu i autorske interpretacije i dopune, iscrtava se prekinuta izravna nit nasljeđivanja na hrvatskom prijestolju koja povezuje kralja Stjepana Držislava s kraljem Dmitrom Zvonimirom (kralj Stjepan Držislav – kralj Suronja – Stjepan – Dobromir – kralj Dmitar Zvonimir).