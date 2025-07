RockLive #14, dan prvi: “Nema zakona jačeg od nas”

Na radost svekolikog pankerskog puka jučer je u Koprivnici krenuo RockLive festival #14. Koprivnički kampus ovih je dana mjesto proslave dana općine Živi Rok te okupljalište glazbenih istomišljenika – no culture, no future. Ozbiljna organizacija i odlični mladi bendovi upalili su RockLive #14 mašinu koja radi sve do nedjelje ujutro. Večeras na RockLive-u nastupaju Gustafi, Rundek, Bad Copy, Nipplepeople i drugi.

Prvi je dan započeo koncertima mladih bendova, nastupili su Insomnia (punk, Koprivnica) koji su se s drugim školskim bendovima natjecali na Supervalu, a početkom 2024. godine izdali su svoj prvi album Kultura na nivou. Donkey Hot, već poznato ime na pozornicama diljem naših prostora prvu je festivalsku večer prebacio u višu brzinu – Vili Gobac bio je uvjerljiv za mikrofonom, dok je bend svojim čvrstim zvukom dokazao kako mogu parirati onima koji su na sceni mnogo dulje od njih. Posebno je upečatljiv bio nastup mladih Riječana Kraj Programa – Đina Škulić, ženski glavni vokal podsjeća kako u glazbi često stvari treba jednostavno prepustiti ženama.

U smjeru metala svojim je nastupom prvu večer RockLive-a odveo još jedan riječki predstavnik – Kryn. Dečki su toliko žestoko prašili i redali svoje numere da je dva puta izbacila struja, bio je to uistinu high voltage! Kryn je publiku zagrijao za koncert Kultur Shocka, velikana koji su rasplesali okupljene. Ako bi se koncert morao opisati jednom riječju, to je zasigurno “energija”. Gypsy ritmovi “Kulturšoka” moraju se smatrati privilegijom, bend je trenutno na turneji po festivalima i klubovima na našim prostorima, no njihov status internacionalnog benda i nastupi diljem svijeta često ih čine nedostupnima na našem koncertnom tržištu.

Na kraju nastupa, Gino Srđan Jevđević najavio je još jedne velikane, riječki LET 3. Nakon uvodne simfonije predstavnici Kvarnera krenuli su nizati hit za hitom, na listi pjesama našle su se recentne numere Cikica i Lassie koje će se naći na najnovijem albumu, za koji ističu da će bit posvećen ljubavi. Koprivnički kampus u glas je pjevao Kontinentio, Vjeran Pas, Izgubljeni i druge uspješnice iz opusa Riječana. Za kraj večeri nastupio je Krankšvester, scenski nastup 3ki Stila i Setta te prizori okupljenog mnoštva dokazuju samo jedno – Krankšvester je sve što vole mladi.

Jer mi, možemo gasiti svjetla i paliti mrak

A vrijeme je naše i samo za nas

Budi što jesi, nema zakona jačeg od nas

Utvare su uvijek bile vlast

Ne mrzi nikog i lijepo se smij (Kontinentio, Peace, 1994).