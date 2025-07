Katanović: „Vrtići su prioritet, želimo dvosmjeran promet, a članovi upravnih vijeća ne primaju ni cent naknade”

Gradonačelnik Grada Križevaca Tomislav Katanović i zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj održali su danas kavu s novinarima kako bi ih izvijestili o proteklih mjesec dana i temama od interesa za građane.

„Bilo bi mi drago da imamo redovnu komunikaciju i ovakve kave s gradonačelnikom će biti i češće. Smatramo da građani moraju znati što se događa u gradu”, uvodno je rekao gradonačelnik Katanović.

„Danas smo vam htjeli predstaviti neke goruće teme u Križevcima. Tema predškolskog odgoja jedna je od najvažnijih, a nama je broj jedan prioritet u ovom trenu. Ono što smo naslijedili je jedan neuređen sustav, prije svega prevelikih lista čekanja za upis u vrtiće.”

Napomenuo je kako ih je dolaskom na dužnost dočekala ostavka Upravnog vijeća zbog čega je prvo trebalo imenovati novo Upravno vijeće kako bi se mogle potvrditi upisne liste.

“Činjenica je da je bio inspekcijski nadzor u Dječjem vrtiću Križevci koji je na nekih 12 stranica utvrdio niz nepravilnosti, prije svega nepoštivanje državnog pedagoškog standarda, odnosno prevelik upis djece po vrtićkim skupinama. Smatramo da to nije način na koji bi se trebale rješavati vrtićki kapaciteti jer to dovodi i djecu u određenu opasnost. Bilo je tu i niz drugih nepravilnost, od zapošljavanja mimo plana rada i programa rada, poništavanja ugovora i puno stvari koje smo trebali riješiti”, rekao je gradonačelnik i dodao:

„Konstituirano je Upravno vijeće vrtića koje čine isključivo žene i to mi je jako drago. Bilo je i raznih spekulacija oko Upravnih vijeća, moram naglasiti da članice i članovi Upravnih vijeća ne dobivaju niti centa naknade za svoj rad, to je isključivo volonterski rad. Bilo je prozivanja od strane pojedinaca zbog imenovanja, ali poštivali smo sve zakone i propise i žene koje su u vijeću su kvalificirane i iskusne. Predsjednica Upravnog vijeća je Lahorka Lojen, samostalna poduzetnica koja radi samostalno sa 100-injak djece. Tu je Ivana Majdak Topić, već je aktivna kao predstavnik roditelja u dječjem vrtiću Zraka sunca, a sudjelovala je u pregovorima za kolektivni ugovor u Dječjem vrtiću Križevci i član je pregovaračkog tima sindikata te je dobro upoznata s događanjima u vrtiću u zadnjih nekoliko godina. Tu je i Martina Jurišić koja radi kao nastavnica u križevačkoj Gimnaziji. U vijeću su još dvije predstavnice odgojitelja i roditelja – Danijela Bermanec i Martina Nemčić.

Na listi čekanja nalazi se više od 150 djece.

„Djeca su u vrtić upisana po državnom pedagoškom standardu, gorući problem su novi vrtićki kapaciteti i to ne možemo riješiti u mjesec dana. Imamo dva projekta koja smo naslijedili od bivše vlasti. Jedan projekt je pokretanje vrtića u sadašnjem prostoru bivše Vojarne, gdje je poliklinika Medikadent. Oni su trebali izaći iz tog prostora još u kolovozu prošle godine, ali su još uvijek tamo i plaćaju penale. Zadnja informacija koju imam je da bi do kraja srpnja trebali izaći i Grad je spreman što prije ući u prostor i krenuti s preuređenjem. Danas ujutro sam imao sastanak s ugovorenim izvođačem radova i zamolio da se obave sve predradnje što prije. Nakon izlaska sadašnjeg zakupodavca, očekujemo da će radovi potrajati 3-4 mjeseca da bi se mogli otvoriti vrtićki kapaciteti, očekujemo da će se tu upisati 80 djece. Drugi projekt koji smo naslijedili je vrtić u Karana, međutim tu se radi o milijun i pol eura investicije za 40 vrtićkih mjesta, što je duplo više po vrtićkom mjestu nego u prostoru bivše vojarne. Prvenstveno jer su izgubljena sredstva od 300 tisuća eura za sufinanciranje vrtića. Ali i dalje nam je opcija u Karanama otvorena jer želimo što prije riješiti problem liste čekanja. Imamo još dvije alternative na kojima trenutno radimo i planiramo poštivati sve pedagoške standarde. Sve skupa, planiramo da do kraja sljedeće godine u Križevcima nema djece na čekanju za vrtićke kapacitete”, rekao je Katanović u podužem obrazloženju stanja u Dječjem vrtiću Križevci.

Katanović se dotaknuo i vruće gradske teme – jednosmjernog prometa u centru grada.

„To je bila žestoka predizborna tema, to je projekt koji je sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliša i ministarstva. Ugovor je potpisan na pet godina. Ministarstvo je jasno odredilo da izmjene u projektu nisu moguće sljedećih pet godina. One bi značile obvezu vraćanja 318 tisuća eura sufinanciranih sredstava i investiciju Grada vraćanja u prvobitno stanje, no sve to skupa mi bi kao administracija bili spremni platiti, jer smatramo da je projekt štetan. Ali to je manji problem, veći problem je što dolazimo onda na crnu listu Fonda i Grad se više neće moći javiti na niti jedan drugi projekt. A tu govorimo o projektima energetske obnove zgrada, ugradnji solarnih panela itd. I tada bi nam financijske reperkusije vraćanja dvosmjernog prometa bile višestruko skuplje.”

O mogućem rješenju, rekao je:

“U tijeku je dogovor oko našeg odlaska u Fond gdje ćemo probati pregovarati o drugačijim uvjetima ako nam to bude prihvaćeno s njihove strane. Naš stav je jasan, ovakvo prometno rješenje je neprikladno i štetno. Činjenica je da se u centru grada ne može obaviti nijedna dostava bez da se krše prometni propisi. Tome svjedočimo svaki dan nekoliko puta. Smatramo da je biciklistička infrastruktura višestruko predimenzionirana za potrebe našeg grada. Nismo grad koji ima 300 ili 500 biciklista dnevno, pa da su nam potrebne biciklističke magistrale. Apsolutno podržavam biciklističku infrastrukturu, ali u obujmu koji je prilagođen potrebama grada”, rekao je Katanović.

Za kraj prometnih tema, dodao je da se radi na ishođenju nove građevinske dozvole za Smičiklasovu ulicu, koja će se vratiti s planiranog suženja na 6.2 metra na prijašnjih 8.2 metra.