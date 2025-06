Danas, u nedjelju 29. lipnja, u Križevcima je do 15 sati otvorena trgovina Spar, u Smičiklasovoj ulici. U istom trgovačkom centru rade Bipa i Tedi do 14 sati. Do 13 sati radi trgovina PPK u Markovićevoj ulici, dok su marketi Robin otvoreni u Koruškoj, Franje Račkoga, Potočkoj i na željezničkom kolodvoru.

U okolnim mjestima trgovine rade u Apatovcu, Svetoj Heleni, Donjoj Glogovnici, Velikom Ravnu, Majurcu, Guščerovcu, Svetom Petru Čvrstecu i Svetom Petru Orehovcu.