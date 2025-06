Golubić i SDP zasad nemaju većinu u Županijskoj skupštini

Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine završila je već nakon pola sata i to bez izbora predsjednika i potpredsjednika predstavničkog tijela Koprivničko-križevačke županije. Novi župan Tomislav Golubić i SDP nisu uspjeli skupiti većinu – 19 ruku među 37 članova županijske skupštine u kojoj ih SDP-ova lista ima 14. Nije im dovoljna ni podrška dva člana s liste Mladen Kešera. Većinu je Golubić dogovarao sa Željkom Lackovićem, no pregovori su, piše ePodravina, zaustavljeni baš na izboru predsjednika Skupštine. Koprivničkom portalu pregovarači iz SDP-a su potvrdili da pristaju na predsjednika s Lackovićeve liste, ali pod uvjetom da to ne bude on.

Budući da nije bilo nijednog prijedloga za predsjednika Županijske skupštine, sjednica je prekinuta.

Nova sjednica mora se održati u roku od 30 dana, a predstavničko tijelo smatra se konstituiranim tek kad se izabere predsjednik. Ista priča dogodila se i prije četiri godine, tadašnji župan Darko Koren i HDZ u roku dva tjedna su osigurali većinu koja je izabrala predsjednika Skupštine.

Konstituiranje Skupštine vodio je Mišel Jakšić, prvi s liste koja je osvojila najviše vijećničkih mandata na lokalnim izborima. Izabrani članovi su položili prisegu, a Darko Koren, Zdravko Matotan, Vjekoslav Maletić iz Mreže te Mato Devčić i Siniša Pavlović iz HDZ-a su stavili mandate u mirovanje. Umjesto njih ulaze Ivica Srbljinović, Mladen Turk i Katarina Čorba, te HDZ-ovi Danijela Matović i Ivan Čupen.