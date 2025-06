Pogledajte očekivani sastav Gradskog vijeća Grada Križevaca

Nakon drugog kruga lokalnih izbora održanog u nedjelju, poznati su dužnosnici koji će u Gradu Križevcima obnašati izvršnu vlast u mandatu 2025.-2029. a to su gradonačelnik Tomislav Katanović i njegov zamjenik Ivica Švagelj. Katanović je pod sloganom #GradonačelnikKojiSlušaGrađane u nedjelju bio bolji od protukandidata Mladen Kešera, osvojivši 4.688, odnosno 60,97% od ukupno 7.689 glasova birača.

S obzirom da Katanović i Švagelj odlaze u izvršnu vlast, sljedeći s njihove nezavisne liste #ZaBoljeKriževce u Gradsko vijeće trebali bi ući Stjepan Belušić i Igor Sokač, uz već utvrđene vijećnike Marka Vrbaneca, Mateja Buntu i Zorana Homena. Hoće li tu biti kakvih promjena u korist barem jedne žene s liste, doznat ćemo u narednim danima i tjednima.

Kako smo već pisali, druga po broju glasova bila je nezavisna lista Mladena Kešera, s koje u Gradsko vijeće ulaze Mladen Kešer, Marko Mamula i Miroslav Stručić. S liste nezavisnog Hrvoja Seleša, kako sad stvari stoje, trebali bi ući Hrvoje Seleš, Sanela Novak umjesto Marija Rajna koji joj je još uoči drugog kruga prepustio svoje mjesto te Miroslav Petračija.

Od preostalih listi u Gradsko vijeće, koje čini ukupno 15 članova, ulaze: ispred HDZ-a i HDS-a Mato Devčić i Denis Maksić, ispred SDP-a i HSS-a Marko Katanović te ispred nezavisne liste “Lipa” Ivan Majdak, koji je u izbornoj noći najavio povlačenje iz gradske politike, a ako obećanje održi umjesto njega u Gradsko vijeće trebao bi ući Alen Zidarić. Ako sastav ostane kako je ovdje prikazano, u Gradskom vijeću Grada Križevaca sjedit će samo jedna žena.

U narednim danima, do održavanja konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, slijede pregovori o eventualnim postizbornim koalicijama, odnosno uspostavi programske suradnje, u čemu će Katanovićevih pet vijećnika tražiti suradnike do većinskih barem osam ruku, kako bi bez većih smetnji mogli izglasavati odluke o projekatima i programima koje namjeravaju provoditi. Hoće li to biti ruke HDZ-a, HDS-a i liste “Lipa” ili pak tri ruke sa Selešove liste, ili čak Kešerove, saznat ćemo tijekom lipnja.