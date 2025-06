Kešer: “Radnik mi nije financirao kampanju, HDZ i SDP su se udružili protiv mene”

Drugi krug lokalnih izbora za gradonačelnika Križevaca nije punudio nikakvu neizvjesnost. Tomislav Katanović uvjerljivo je nadmašio Mladena Kešera, konačna razlika iznosila je1.687 glasova u korist Katanovića.

Kešer je za medije poraz komentirao u svom tradicionalnom, osebujnom stilu.

„Čestitam novom gradonačelniku i želim mu puno sreće u vođenju grada. Želim da sve što je obećao građanima ujedno i napravi jer su građani to zaslužili”, započeo je Kešer, odgovarajući na brojna pitanja medija.

Vaši daljnji politički planovi? Ušli ste u gradsko vijeće s tri vijećnika?

„Dopustite nam da to malo prespavamo da vidimo na koji način ćemo donijeti odluke. Zastupat ćemo stavove koje smo iznijeli pred građane i od kojih smo za to dobili zavidan broj glasova. Pobijedili smo velike političke stranke kao što su HDZ i SDP. One su, zapravo, nestale s političke scene u Križevcima.”

U izbornom tjednu ste pričali da već imate većinu u gradskom vijeću?

„Sad bi bilo smiješno da ja radim većinu, to ću prepustiti Tomislavu Katanoviću i neka upravlja gradom naredne četiri godine.”

Planirate li u gradskom vijeću podržavati neke njegove odluke?

„Sve ono što će biti dobro za građane Križevaca, imat će našu podršku. A sve ono što neće biti dobro, mi ćemo mu birati tempo. Morat će trčati na onim dionicama koje ćemo mi zahtijevati jer imamo povjerenje tri tisuće birača što nije malo.”

Zašto ste na listi za gradsko vijeće zamijenili kandidatkinju za dogradonačelnicu Teu Ščetarić Jasek i na njezino mjesto postavili Marka Mamulu?

„To ovog trena nije više predmet razgovora.”

Kako nije kada je zbog tog poteza Tea Ščetarić Jasek direktno ostala bez mjesta u gradskom vijeću?

„Mi ćemo se pobrinuti o tome”, kratko je dodao Kešer.

Imate li već formiran tim od troje ljudi koji će vas predstavljati u gradskom vijeću?

„Slijede razgovori, mi smo jedina nezavisna opcija po meni. Svi drugi su političke stranke, mi smo nezavisni i bit ćemo do kraja mandata. Mislim da će se tu još svašta događati u gradu.”

Jeste li se prekasno uključili u kampanju?

„Morate znati da sam bio načelnik Kalnika, morali smo završiti određene projekte. Trebalo je potpisati određene ugovore i nisam se mogao prije uključiti u tu kampanju jer sam imao obavezu prema stanovnicima Kalnika.”

Ostajete li građanin Križevaca?

„Ostajem!”

Niste naveli nijednog donatora, tko je financirao vašu kampanju i koncerte uoči prvog i drugog kruga?

„Ja bih htio novog gradonačelnika pitati tko je njemu financirao kampanju? Vjerujem da će on o tome govoriti jer ima puno veću obavezu o tome govoriti nego ja.”

Ali pitamo vas?

„Ja sam privatni poduzetnik, situiran čovjek. Ja sam financirao kampanju samostalno, još bih pet ovakvih kampanja mogao financirati.”

Potvrđujete li da velika građevinska tvrtka nije stajala iza vas?

„Nije stajao iza mene niti Radnik ni Medikadent. Vidjet će se tek tko je koga financirao, ja sam situiran čovjek, ali vidite što se ovdje dogodilo. Dvije partije – HDZ i SDP – zajedno su se udružile da bi išli protiv mene, nezavisnog. I to je matematički!”

Ali prošli tjedan vas je javno podržao SDP-ov Tomislav Golubić.

„Neke određene brojke su identične na biračkim mjestima, isti broj glasova za Golubića i Katanovića.”

Planirate li se opet kandidirati za gradonačelnika Križevaca?

„Imam 49 godina, još sam politički mlad. Ovo me nije pokolebalo, imao sam puno jače utrke od ove kampanje. Porazio sam sve stranke u Križevcima, radit ćemo na svojim programima”, zaključio je Kešer.